Тормена: «Отъезд Сафонова в топ-клуб Европы – вопрос времени»

А денег там сколько будут платить, только в топ клубах платят больше....
Ну и нафига ему эта ...попа и тут хорошо кормят, баба у него прожженая, не одобрит сделку на меньшее бабло.....
Защитник «Краснодара» Витор Тормена уверен в переезде вратаря Матвея Сафонова в Европу.
«Не сомневаюсь, что и Сафонов, и Эдуард Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе. Я вижу изнутри, какой уровень футбола они показывают. Думаю, их переход в Европу – всего лишь вопрос времени», – считает бразилец.
- Тормена пришел в «Краснодар» летом из «Браги».
- Сафонов – самый дорогой российский вратарь (16 миллионов евро).
- У него в сезоне РПЛ 15 матчей из 15.