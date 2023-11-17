Тормена: «Отъезд Сафонова в топ-клуб Европы – вопрос времени»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена уверен в переезде вратаря Матвея Сафонова в Европу.

«Не сомневаюсь, что и Сафонов, и Эдуард Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе. Я вижу изнутри, какой уровень футбола они показывают. Думаю, их переход в Европу – всего лишь вопрос времени», – считает бразилец.