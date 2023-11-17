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    • Тормена: «Отъезд Сафонова в топ-клуб Европы – вопрос времени»

    Тормена: «Отъезд Сафонова в топ-клуб Европы – вопрос времени»

    Защитник «Краснодара» Витор Тормена уверен в переезде вратаря Матвея Сафонова в Европу.

    «Не сомневаюсь, что и Сафонов, и Эдуард Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе. Я вижу изнутри, какой уровень футбола они показывают. Думаю, их переход в Европу – всего лишь вопрос времени», – считает бразилец.

    • Тормена пришел в «Краснодар» летом из «Браги».
    • Сафонов – самый дорогой российский вратарь (16 миллионов евро).
    • У него в сезоне РПЛ 15 матчей из 15.

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    Источник: Sport24

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    17.11.2023 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69324

      portero 17 ноября, 18:50

      А денег там сколько будут платить, только в топ клубах платят больше....
      Ну и нафига ему эта ...попа и тут хорошо кормят, баба у него прожженая, не одобрит сделку на меньшее бабло.....

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