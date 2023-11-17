Личка дал совет Захаряну

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал отсутствие результативных действий у Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«У Захаряна нет результативных действий? В этом нет ничего страшного. Арсен еще молодой игрок, переезд в другую страну, в другую культуру – это всегда стресс.

Захаряну нужно набраться терпения и упорно работать. Шанс проявить себя всегда выпадет. Арсен талантлив, к нему все придет со временем», – сказал Личка.