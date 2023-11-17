Личка дал совет Захаряну

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал отсутствие результативных действий у Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».
«У Захаряна нет результативных действий? В этом нет ничего страшного. Арсен еще молодой игрок, переезд в другую страну, в другую культуру – это всегда стресс.
Захаряну нужно набраться терпения и упорно работать. Шанс проявить себя всегда выпадет. Арсен талантлив, к нему все придет со временем», – сказал Личка.
- Захаряна в Испании с середины августа.
- Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.
- Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 10 матчей (287 минут) без голевых действий.
Источник: «РБ Спорт»