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    Карраскаль назвал страны, куда его звали помимо «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, куда его звали летом помимо московского клуба.

    «У меня были предложения из Англии, Италии, Бразилии, но из России – только «Динамо». Я поговорил с Фаби Бальбуэной, тренерами и принял его. Это было моe решение. Уверен, что я не ошибся», – сказал колумбиец.

    • Сейчас игрок в сборной Колумбии.
    • Хорхе в России почти 2 года.
    • У 25-летнего Карраскаля в сезоне РПЛ 8 матчей, 0 результативных действий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2023 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      jfuenldn 17 ноября, 14:36

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