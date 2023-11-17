Карраскаль назвал страны, куда его звали помимо «Динамо»

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Кфф 2,10
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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, куда его звали летом помимо московского клуба.
«У меня были предложения из Англии, Италии, Бразилии, но из России – только «Динамо». Я поговорил с Фаби Бальбуэной, тренерами и принял его. Это было моe решение. Уверен, что я не ошибся», – сказал колумбиец.
- Сейчас игрок в сборной Колумбии.
- Хорхе в России почти 2 года.
- У 25-летнего Карраскаля в сезоне РПЛ 8 матчей, 0 результативных действий.