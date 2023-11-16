Теннисист Медведев получил подарок от футболистов «Торино»

Российский теннисист Даниил Медведев встретился с тремя игроками «Торино».

Это произошло после победы россиянина над немцем Александром Зверевым в матче второго тура групповой стадии Итогового турнира АТР, который проходит в Турине.

Во встрече с Медведевым приняли участие вратарь Лука Джемелло, защитник Раоуль Белланова и хавбек Самуэле Риччи. Последний подарил третьей ракетке мира клубную футболку со своей фамилией.

Фото: твиттер Quindici Zero, José Morgado