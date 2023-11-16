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    • Теннисист Медведев получил подарок от футболистов «Торино»

    Теннисист Медведев получил подарок от футболистов «Торино»

    Российский теннисист Даниил Медведев встретился с тремя игроками «Торино».

    Это произошло после победы россиянина над немцем Александром Зверевым в матче второго тура групповой стадии Итогового турнира АТР, который проходит в Турине.

    Во встрече с Медведевым приняли участие вратарь Лука Джемелло, защитник Раоуль Белланова и хавбек Самуэле Риччи. Последний подарил третьей ракетке мира клубную футболку со своей фамилией.

    Фото: твиттер Quindici Zero, José Morgado

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.11.2023 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2024

      Айболид 16 часов назад

      Немец Александр Зверев ) Немец пля ))))))

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