Теннисист Медведев получил подарок от футболистов «Торино»

Немец Александр Зверев ) Немец пля ))))))
Российский теннисист Даниил Медведев встретился с тремя игроками «Торино».
Это произошло после победы россиянина над немцем Александром Зверевым в матче второго тура групповой стадии Итогового турнира АТР, который проходит в Турине.
Во встрече с Медведевым приняли участие вратарь Лука Джемелло, защитник Раоуль Белланова и хавбек Самуэле Риччи. Последний подарил третьей ракетке мира клубную футболку со своей фамилией.
Фото: твиттер Quindici Zero, José Morgado