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    • Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную спартаковца Игнатова

    Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную спартаковца Игнатова

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему в команде нет спартаковца Михаила Игнатова.

    «Я не понимаю позицию Игнатова в клубе. У него есть качества, но я не понимаю, как его использовать», – сказал Карпин.

    • У 23-летнего Игнатова 13 матчей в сезоне РПЛ, 2 гола, 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина

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    15.11.2023 16:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12194

      ivany4 15 ноября, 21:24

      А иные тренеры, не только не знают, но и успешно используют его на разных позициях в клубе. Не будем показывать пальцами, хотя это и Абаскаль.
      А вот по мнению "российских экспертов - это ничего не умеющий и ничего не знающий тренер". Как говорится - почувствуйте разницу!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6020

      neim 15 ноября, 19:29

      О да, "великий" Карпин, тренер всея Руси и не знает ? Это конечно плохо. Что же тогда говорить о других физруках из РПЛ ? )))

      2
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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 15 ноября, 19:07

      Очень тупо говорить о своем незнании в использовании игрока, прям сам себя унизил.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 15 ноября, 17:44

      Потому что ты пудель, а не тренер)

      3
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