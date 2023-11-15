Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную спартаковца Игнатова

А иные тренеры, не только не знают, но и успешно используют его на разных позициях в клубе. Не будем показывать пальцами, хотя это и Абаскаль.
А вот по мнению "российских экспертов - это ничего не умеющий и ничего не знающий тренер". Как говорится - почувствуйте разницу!))
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему в команде нет спартаковца Михаила Игнатова.
«Я не понимаю позицию Игнатова в клубе. У него есть качества, но я не понимаю, как его использовать», – сказал Карпин.
- У 23-летнего Игнатова 13 матчей в сезоне РПЛ, 2 гола, 3 ассиста.