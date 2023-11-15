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    Родригао ответил на вопрос о получении паспорта РФ

    Защитник «Зенита» Родригао сообщил, что готов получить паспорт России, если ему поступит такое предложение.

    «Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», – сказал Родригао.

    • 28-летний бразилец провел 8 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне.
    • Родригао выступает в России с лета 2021 года – сначала он провел сезон в «Сочи», а затем перебрался в команду из Санкт-Петербурга.

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    Источник: Sport24

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    15.11.2023 11:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr 15 ноября, 13:20

      Родригао простой как грабли. Ктож ему будет предлагать паспорт России? Чай не на базаре, где торгуют бананами и купуасу.

      1
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      Рейтинг: +1483

      Lilipyt 15 ноября, 12:49

      ФК Паспортный стол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      ozerovgeo 15 ноября, 12:37

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 15 ноября, 12:35

      Хоть один нормальный защитник в сборной будет.

      1
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