Титов назвал лучший летний трансфер «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов сказал, что лучшим приобретением команды в летнее трансферное окно стал сербский защитник Срджан Бабич.

«К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него идет адаптация. Такая же ситуация у Рябчука. Если брать амбиции «Спартака», то ожидания болельщиков такие, что игроки, которых покупают, должны прийти и твердо играть в стартовом составе. У Рябчука я этого не вижу. Он говорит по-русски, адаптация не нужна, уже опытный игрок, футболист сборной, но что-то не идет.

Наверное, лучше всех пока что Бабич. Последний тур он не играл из-за простуды, но начал здорово. Провальный матч «Спартака» и самого Бабича был в Самаре, еще очень ненадежно сыграли в Воронеже. Где-то был подъем и это было очень ярко, его пару раз признавали лучшим игроком матча. Потом случился спад, как и у всей команды. Это вопрос к тренерскому штабу, подобрать ключи к каждому футболисту в отдельности», – сказал Титов.

27-летний Бабич пришел в «Спартак» из «Альмерии» в августе.

На счету серба 9 матчей и 2 гола за московский клуб во всех турнирах.

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