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    Титов назвал лучший летний трансфер «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Егор Титов сказал, что лучшим приобретением команды в летнее трансферное окно стал сербский защитник Срджан Бабич.

    «К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него идет адаптация. Такая же ситуация у Рябчука. Если брать амбиции «Спартака», то ожидания болельщиков такие, что игроки, которых покупают, должны прийти и твердо играть в стартовом составе. У Рябчука я этого не вижу. Он говорит по-русски, адаптация не нужна, уже опытный игрок, футболист сборной, но что-то не идет.

    Наверное, лучше всех пока что Бабич. Последний тур он не играл из-за простуды, но начал здорово. Провальный матч «Спартака» и самого Бабича был в Самаре, еще очень ненадежно сыграли в Воронеже. Где-то был подъем и это было очень ярко, его пару раз признавали лучшим игроком матча. Потом случился спад, как и у всей команды. Это вопрос к тренерскому штабу, подобрать ключи к каждому футболисту в отдельности», – сказал Титов.

    • 27-летний Бабич пришел в «Спартак» из «Альмерии» в августе.
    • На счету серба 9 матчей и 2 гола за московский клуб во всех турнирах.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Metaratings.ru

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    15.11.2023 10:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 15 ноября, 12:00

      Зачем он это комментирует? Всё сборище днище!
      :)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 15 ноября, 10:36

      Случился спад,потом перепад)) никого в Спартаке нет нормального кто усилил, Деньги как всегда на ветер!) Если совсем объективно,то спам тащит один уголовник и всё! С ним поражений у спама меньше, без него совсем труба

      2
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 15 ноября, 11:19

      Что за вонь здесь дает оценки, как ты похож в своих высказываниях на питерский вирус fakeid.вас произвела одна мама у помойки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > Suvorov71 15 ноября, 12:49

      Уверен что ты без зубов совсем,много говоришь и неправильно! Предьявляешь так предьявляй как нужно а не как шпана из подворотни гавкаешь

      1
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      Рейтинг: +788

      dim29 > TIMOTHY 15 ноября, 14:40

      Не согласен с Вами,Бабич реально усилил центр обороны,не Видич конечно(пока),но то,что усилил отрицать глупо.

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