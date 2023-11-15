Гладилин назвал причины сложностей Абаскаля в «Спартаке»

Бывший тренер и футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаля не справляется со своей работой.

«Думаю, Абаскаля оставят, если он наберет максимальное количество очков в трех матчах. Пока Абаскаль не справляется в «Спартаке», у него не хватает опыта, знаний и авторитета. К нему нет претензий, Абаскаль старается, может работать хоть 25 часов в сутки, но ему сложно в «Спартаке». Пока он не нашел себя. У команды до сих пор нет поставленной игры, при нем не прогрессируют футболисты, хотя Абаскаль работает второй сезон. С такими возможностями тренер должен расти, а Абаскаль не может полностью раскрыть потенциал игроков», – сказал Гладилин.