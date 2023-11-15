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    Гладилин назвал причины сложностей Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший тренер и футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаля не справляется со своей работой.

    «Думаю, Абаскаля оставят, если он наберет максимальное количество очков в трех матчах. Пока Абаскаль не справляется в «Спартаке», у него не хватает опыта, знаний и авторитета. К нему нет претензий, Абаскаль старается, может работать хоть 25 часов в сутки, но ему сложно в «Спартаке». Пока он не нашел себя. У команды до сих пор нет поставленной игры, при нем не прогрессируют футболисты, хотя Абаскаль работает второй сезон. С такими возможностями тренер должен расти, а Абаскаль не может полностью раскрыть потенциал игроков», – сказал Гладилин.

    • После первого круга «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в РПЛ.
    • В прошлом году под руководством Абаскаля команда выиграла бронзовые медали.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.11.2023 08:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2048

      Artemka444 15 ноября, 12:25

      Спартак просто слабенький при любом тренере!!!

      1
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      Рейтинг: +12194

      ivany4 15 ноября, 10:09

      Похоже все аргументы, которые были у противников Абаскаля разбились о результативную действительность. И все сегодняшние претензии к тренеру, это либо голословные утверждения о его несостоятельности, либо однобокий анализ игры команды.
      Гладилин - считает, что Абаскаль не справляется с работой, но полагает, что его оставят, если он наберет максимальное количество очков в трех матчах. К нему нет претензий, Абаскаль старается, но ему сложно в Спартаке. Как это понимать? Почему это происходит?? И такие противоречивые рассуждения выдаются за истину!?
      И далее

      2
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      Рейтинг: +12194

      ivany4 > ivany4 15 ноября, 10:11

      В каждом матче есть отрезок, когда команда играет. Если нет поставленной игры, то почему при разных составах остаются отрезки игры которые действительно восхищают. На поле не тренер, а игроки. Т.е. немного они могут играть, а много нет?)) Игроки не прогрессируют. А сами они этого хотят? Куда делась скорость и умение Джикии и Соболя, что случилось с Умяровым, почему пешком ходит Мозес и сдал Тео, как отучить косячить Денисова и Литвинова. Что, тренер их этому учит?? Да есть простой и радикальный способ решить все эти проблемы - продать неумёх и накупить "супер звезд". Вот только не всегда такое возможно. И слушая объяснения экспертов, все больше и больше возникает таких вопросов. И далее...

      1
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      Рейтинг: +12194

      ivany4 > ivany4 15 ноября, 10:13

      А еще почему-то все забыли, что ответственность за результат несет не только тренер, но и игроки. И если в "споре" тренера и игрока, становиться на сторону игрока, то добром это не кончится.

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      Рейтинг: +2062

      rac531 15 ноября, 09:49

      У «Спартака» нет поставленной игры)))
      Если игру «Спартака» смотреть, приняв на грудь грамм 700-800 водки, то не только игры не увидишь, но и игроков тоже)
      То есть, например, Дуарте, Зиньковский, Игнатов и т.д. в этом сезоне не прибавили?
      Когда с похмелюги пообещают банку пивка даже из Засранска, можно и не то наговорить)

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      Рейтинг: +269

      Купа Купыч 15 ноября, 09:47

      Сложность у него одна:журналюги и пенсионеры Спартака. Не мешайте ему работать и не лезьте с советами.
      От вас из Спартака ушли все топ-тренеры.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 15 ноября, 09:35

      В принципе правильно всё, но понятно что если и будут кадровые изменения , то только зимой.
      Бомбардир , вам самим тема Абаскаля не надоела или это заказ от владельца ?
      Ну каждый день только о нём. Гончаренко , Ромащенко, Точилин, Галактионов , Карпин и др. работают лучше его ?
      Уделите им внимание.

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Алексей З 15 ноября, 11:25

      Ну это Спартак и этим все сказано!

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      Рейтинг: +34652

      oyabun 15 ноября, 09:21

      Я не понимаю тех оптимистов, кто говорит "дайте поработать". Поработать до каких пор и результатов? Абаскаль работает второй сезон. И если начинал за здравие, то сейчас.. сами видите. Команда, игроки, игра в целом - всё деградирует. Мало вам нынешних 6-7 места? Ждем когда команда на 10-е опустится? Понимаю, многие скажут игроки такие. Но зачем тогда тренер, если всё зависит только от игроков? На самом деле у нас на 2 состава вполне неплохих игроков. По меркам нашей лиги лучше чем у 3/4 других команд. А результаты более чем скромные. И это результат работы тренера.

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      Рейтинг: +12194

      ivany4 > oyabun 15 ноября, 10:19

      Не все и не всегда зависит от тренера.
      Есть игроки, есть штаб, есть менеджеры и руководство клуба. И если выпадает одно звено, цепочка рвется и начинают искать виновника. Ну а на виду из стрелочников - только тренер. У всех остальных есть возможность спрятаться за спину коллеги.

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      Рейтинг: +1664

      k611 15 ноября, 08:32

      Дежурные фразы. Оставьте человека в покое.

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