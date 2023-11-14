Клуб Роналду хотят пригласить в европейскую Лигу чемпионов в 2024 году

«Аль-Наср» может войти в число участников Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2024/25.
Саудовский клуб хотят пригласить в связи с его высокой популярностью в Европе.
За «Аль-Наср» уже почти год выступает лучший бомбардир в истории ЛЧ Криштиану Роналду.
- Со следующего сезона турнир будет проходить в новом формате.
- Команды не будут разбивать на группы – у них будет общая таблица.
- Число команд Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: твиттер журналиста Али Аль-Харби