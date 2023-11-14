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    • Клуб Роналду хотят пригласить в европейскую Лигу чемпионов в 2024 году

    Клуб Роналду хотят пригласить в европейскую Лигу чемпионов в 2024 году

    «Аль-Наср» может войти в число участников Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2024/25.

    Саудовский клуб хотят пригласить в связи с его высокой популярностью в Европе.

    За «Аль-Наср» уже почти год выступает лучший бомбардир в истории ЛЧ Криштиану Роналду.

    • Со следующего сезона турнир будет проходить в новом формате.
    • Команды не будут разбивать на группы – у них будет общая таблица.
    • Число команд Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: твиттер журналиста Али Аль-Харби

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    14.11.2023 23:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6739

      fakeid 15 ноября, 11:00

      хиляль покруче будет, даже без неймара.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1987

      lek! 15 ноября, 10:51

      Интересно будет по наблюдать за этой командой в ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      bratskij 15 ноября, 08:39

      Не Лига Чемпионов, а парад уродцев нас ожидает.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      САНЁК17 > bratskij 15 ноября, 08:45

      Ты сам себя в зеркале смотрел?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1000

      bratskij > САНЁК17 15 ноября, 19:18

      Твоей тупой рожи на сайте хватает, так потом и еще таких же даунов по ящику зырить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1430

      САНЁК17 > bratskij 15 ноября, 21:46

      Прежде чем оценить чужую рожу, смотри свою рожу в зеркале , повторяю особо одарённым

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1000

      bratskij > САНЁК17 14 часов назад

      А что мы обиделись, бедняжечка. Метанись в свою гейевропу там тебя и обнимут и приласкают и пожалуешься на русских, так сразу за своего примут. Да, и чем быстрее свалишь, тем на нашей Великой Руси будет чище без таких упырей.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1430

      САНЁК17 > bratskij 8 часов назад

      Ты меня с другими не путай, просто будь человеком кем ты не был

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      Рейтинг: +1000

      bratskij > САНЁК17 6 часов назад

      Слышь упоротый, это я будь человеком!? Ты мурло сам на личности перешел. Я в твой огород и слова плохого не сказал. И это я еще и человек плохой? Ты придурок точно кати в гейропу там как раз такие с ***** стандартами и ты как раз уже такой лицемер. Меня еще уродец крайним делает. Нахер пошел.

      0
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 15 ноября, 06:54

      Бабло рулит )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      inzek 15 ноября, 05:10

      и поместить команду в корзину А, там же великий Роналду. и счет в матче начинать 1-0 в пользу Саудовского клуба, там же великий Роналду. и пенальти назначать в ворота соперника на последней минуте, причем сколько нужно для победы популярнейшего клуба из Саудовской Аравии, там же великий Роналду. может сразу победу отдать? че за бред?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > inzek 15 ноября, 06:54

      великий Роналду====
      Согласен.

      2
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      Рейтинг: +4077

      acor94 > inzek 15 ноября, 08:51

      Корзин не будет. Будет одна большая группа на 36 команд. Твои гипотезы не актуальны.

      1
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      Рейтинг: +13

      Expert2828 > acor94 19 часов назад

      Под не актуальность попадает только одна гипотеза из гипотез, так что будет правильнее гипотеза , а не гипотезы, следовательно твое выражение актуально только на 20%))

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      Рейтинг: +4077

      acor94 > Expert2828 16 часов назад

      Ну ты загнул, конечно)

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