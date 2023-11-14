В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к Севикяну

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о возможном переходе Эдгара Севикяна в ЦСКА.

Сообщалось, что трансфер игрока сборной Армении может обойтись вице-чемпиону РПЛ в 3-4 миллиона евро.

«Недели не проходит, чтобы по Эдгару не было либо слуха, либо запроса от клубов РПЛ, от зарубежных команд. Мы понимаем, что Севикян – звезда топ-уровня. Но пока всe это лишь рассуждения, слухи.

Эдгар хорошо себя проявляет в команде, является очень важным, знаковым игроком. Каких-то переговоров, которые были бы близки к завершению, нет.

Готовы ли в «Пари НН» расстаться с Севикяном зимой в случае конкретного предложения? Наш ключевой принцип в нашей стратегии, честный по отношению к нам и игрокам: развивается футболист – развивается клуб. Если эта синергия произойдeт, кто-то получит большую возможность для развития, чем в нашем клубе, то в случае перехода «Пари НН» должен иметь дополнительный процент нашего развития.

Это должно быть двухсторонним движением. Самое главное, чтобы работал принцип «выиграл-выиграл». И футболист, и клуб», – сказал Мелик-Гусейнов.