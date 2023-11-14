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    • В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к Севикяну

    В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к Севикяну

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о возможном переходе Эдгара Севикяна в ЦСКА.

    Сообщалось, что трансфер игрока сборной Армении может обойтись вице-чемпиону РПЛ в 3-4 миллиона евро.

    «Недели не проходит, чтобы по Эдгару не было либо слуха, либо запроса от клубов РПЛ, от зарубежных команд. Мы понимаем, что Севикян – звезда топ-уровня. Но пока всe это лишь рассуждения, слухи.

    Эдгар хорошо себя проявляет в команде, является очень важным, знаковым игроком. Каких-то переговоров, которые были бы близки к завершению, нет.

    Готовы ли в «Пари НН» расстаться с Севикяном зимой в случае конкретного предложения? Наш ключевой принцип в нашей стратегии, честный по отношению к нам и игрокам: развивается футболист – развивается клуб. Если эта синергия произойдeт, кто-то получит большую возможность для развития, чем в нашем клубе, то в случае перехода «Пари НН» должен иметь дополнительный процент нашего развития.

    Это должно быть двухсторонним движением. Самое главное, чтобы работал принцип «выиграл-выиграл». И футболист, и клуб», – сказал Мелик-Гусейнов.

    • 22-летний Севикян – воспитанник «Локомотива».
    • До «Пари НН» он выступал в Испании за молодежную команду «Леванте».
    • В этом сезоне хавбек забил 7 голов в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2023 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 15 ноября, 15:50

      Не всегда играет стабильно. Думаю Сулейманов сильней его.

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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 15 ноября, 09:59

      Если Галактионов удержится в Локо, то 100% Севикян зимой туда переберется.

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