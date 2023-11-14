Гаджиев назвал лучшего тренера по итогам первого круга РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что среди наставников лучше всего в первом круге Российской премьер-лиги себя проявил Владимир Ивич.

«Если «Краснодар» лидирует, то лучший тренер первого круга у них, то есть Ивич. Результат – это главный критерий. Здесь еще идет оценка возможностей команды. Если тренер реализует 100% потенциала команды, на который она способна, то тренер качественно выполняет работу.

Если сопоставлять возможности «Зенит» и «Краснодара», то они будут в пользу «Зенита». Если бы даже «Зенит» был на первом месте с разрывом два очка, то я бы все равно сказал, что лучший тренер первого круга – у «Краснодара». Все‑таки потенциал «Зенита» выше, чем у «Краснодара», – сказал Гаджиев.