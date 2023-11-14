Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Гаджиев назвал лучшего тренера по итогам первого круга РПЛ

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что среди наставников лучше всего в первом круге Российской премьер-лиги себя проявил Владимир Ивич.

    «Если «Краснодар» лидирует, то лучший тренер первого круга у них, то есть Ивич. Результат – это главный критерий. Здесь еще идет оценка возможностей команды. Если тренер реализует 100% потенциала команды, на который она способна, то тренер качественно выполняет работу.

    Если сопоставлять возможности «Зенит» и «Краснодара», то они будут в пользу «Зенита». Если бы даже «Зенит» был на первом месте с разрывом два очка, то я бы все равно сказал, что лучший тренер первого круга – у «Краснодара». Все‑таки потенциал «Зенита» выше, чем у «Краснодара», – сказал Гаджиев.

    Новости по теме
    Скаут «Ювентуса» просмотрит Сперцяна на матче сборной Армении
    Названа сумма, которую «Ювентус» может заплатить за Сперцяна 10
    Три лучших тренера первого круга РПЛ по версии Мостового 2
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2023 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 14 ноября, 11:42

      Не Абласкаль? Странно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 14 ноября, 09:31

      А если сопоставить возможности Краснодара и Самары!?) То лучший тренер был бы Осинькин..верно Гаджиев!?)

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+