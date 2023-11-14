Мостовой прокомментировал потерю Соболевым и Джикией места в составе «Спартака»

Александр Мостовой высказался о том, что Георгий Джикия и Александр Соболев перестали попадать в старт «Спартака».

– Почему Соболев и Джикия потеряли место в основе, как считаете?

– Это футбольный процесс, когда кто-то проигрывает конкуренцию. Это нормально.

Другое дело, если некого выпустить на замену, но в «Спартаке» один игрок место потерял, а у тренера есть еще пять таких же ребят.

– То есть связка Дуарте – Бабич ничего не хуже, чем Дуарте – Джикия?

– Нет. Когда Бабич пришел, я сразу сказал, что он будет основным защитником.

Джикия в этом сезоне провел за «Спартак» 9 игр (706 минут) без голевых действий.

Статистика Соболева: 14 матчей (1093 минуты), 5 голов, 4 ассиста.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?