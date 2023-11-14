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    • Мостовой прокомментировал потерю Соболевым и Джикией места в составе «Спартака»

    Мостовой прокомментировал потерю Соболевым и Джикией места в составе «Спартака»

    Александр Мостовой высказался о том, что Георгий Джикия и Александр Соболев перестали попадать в старт «Спартака».

    – Почему Соболев и Джикия потеряли место в основе, как считаете?

    – Это футбольный процесс, когда кто-то проигрывает конкуренцию. Это нормально.

    Другое дело, если некого выпустить на замену, но в «Спартаке» один игрок место потерял, а у тренера есть еще пять таких же ребят.

    – То есть связка Дуарте – Бабич ничего не хуже, чем Дуарте – Джикия?

    – Нет. Когда Бабич пришел, я сразу сказал, что он будет основным защитником.

    • Джикия в этом сезоне провел за «Спартак» 9 игр (706 минут) без голевых действий.
    • Статистика Соболева: 14 матчей (1093 минуты), 5 голов, 4 ассиста.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Евро-футбол»

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    14.11.2023 00:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 10:31

      Мосту слепые задают вопросы , сами не видят разницу между Бабичем и Джикией ?
      Две последние игры очень неплохо сыграл Чернов, вот головная боль тренера , а уж точно не Джикия.

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 14 ноября, 06:14

      Сашок разговорился не по делу)

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