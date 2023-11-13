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    • Непомнящий – о Соболеве: «Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок»

    Непомнящий – о Соболеве: «Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок»

    Российский тренер Валерий Непомнящий охарактеризовал Александра Соболева, комментируя его конфликт с Гильермо Абаскалем.

    • В октябре главный тренер «Спартака» отстранял нападающего от основы.
    • Причина санкций – пропуск общекомандного завтрака.
    • С тех пор Соболев не выходил в старте на матчи РПЛ.

    – Соболев присел на лавку по игровым причинам? Или воспитательная мера?

    – Кроме Абаскаля никто не знает ответа на эти вопросы. Но мы видим, что Промес и Игнатов сейчас в порядке. Как и Зиньковский, которому Квинси освободил левый фланг.

    А Соболев – enfant terrible [по-французски «ужасный ребенок»] российского футбола. С огромным самомнением. Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок. Возможно, Абаскаль действительно пытается его приструнить.

    – Получится?

    – Тут многое зависит от самого игрока. Он должен понять – незаменимых нет. Зимой «Спартак» может легко купить нового нападающего и окончательно Соболева зачехлить.

    Так что нельзя обижаться, вставать в позу. Нужно сжать зубы, перетерпеть и отвоевать место в старте. Форвард-то сильный, забивной. Болельщики его любят.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2023 20:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25

      Sergey-Martinov-yandex 15 ноября, 15:59

      Если бы с кокошей и мамаем был дельфин, то до сих пор бы ëлки причесывали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 14 ноября, 08:27

      Иванушка-дурачок» - герой русских сказок

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 14 ноября, 14:48

      На печи на поле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12194

      ivany4 13 ноября, 23:34

      Специалист, и мастер своего дела, знает о чем говорит и предлагает выход из сложившейся ситуации.
      Читаешь Непомнящего, вспоминаешь других "специалистов", и понимаешь - как сильно и почему деградировал наш футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 22:36

      Зачехлить?
      Все знают, что дельфин уже давно дырявый.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 22:22

      Почему как? Он и есть дурачок с улыбкой дауна на лице. Гыгыгы

      3
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