Непомнящий – о Соболеве: «Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок»

Российский тренер Валерий Непомнящий охарактеризовал Александра Соболева, комментируя его конфликт с Гильермо Абаскалем.

В октябре главный тренер «Спартака» отстранял нападающего от основы.

Причина санкций – пропуск общекомандного завтрака.

С тех пор Соболев не выходил в старте на матчи РПЛ.

– Соболев присел на лавку по игровым причинам? Или воспитательная мера?

– Кроме Абаскаля никто не знает ответа на эти вопросы. Но мы видим, что Промес и Игнатов сейчас в порядке. Как и Зиньковский, которому Квинси освободил левый фланг.

А Соболев – enfant terrible [по-французски «ужасный ребенок»] российского футбола. С огромным самомнением. Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок. Возможно, Абаскаль действительно пытается его приструнить.

– Получится?

– Тут многое зависит от самого игрока. Он должен понять – незаменимых нет. Зимой «Спартак» может легко купить нового нападающего и окончательно Соболева зачехлить.

Так что нельзя обижаться, вставать в позу. Нужно сжать зубы, перетерпеть и отвоевать место в старте. Форвард-то сильный, забивной. Болельщики его любят.