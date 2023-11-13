Непомнящий – о Соболеве: «Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок»

Российский тренер Валерий Непомнящий охарактеризовал Александра Соболева, комментируя его конфликт с Гильермо Абаскалем.
- В октябре главный тренер «Спартака» отстранял нападающего от основы.
- Причина санкций – пропуск общекомандного завтрака.
- С тех пор Соболев не выходил в старте на матчи РПЛ.
– Соболев присел на лавку по игровым причинам? Или воспитательная мера?
– Кроме Абаскаля никто не знает ответа на эти вопросы. Но мы видим, что Промес и Игнатов сейчас в порядке. Как и Зиньковский, которому Квинси освободил левый фланг.
А Соболев – enfant terrible [по-французски «ужасный ребенок»] российского футбола. С огромным самомнением. Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок. Возможно, Абаскаль действительно пытается его приструнить.
– Получится?
– Тут многое зависит от самого игрока. Он должен понять – незаменимых нет. Зимой «Спартак» может легко купить нового нападающего и окончательно Соболева зачехлить.
Так что нельзя обижаться, вставать в позу. Нужно сжать зубы, перетерпеть и отвоевать место в старте. Форвард-то сильный, забивной. Болельщики его любят.