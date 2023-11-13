Стало известно, кто получает больше игрового времени в «Зените» – россияне или бразильцы

Opta проанализировала игровое время футболистов «Зенита» в этом сезоне РПЛ.
Статистический портал подсчитал, что бразильцы в составе действующего чемпиона играют больше россиян.
Семеро зенитовских бразильцев провели в этом сезоне РПЛ на поле 5402 минуты – в среднем по 771 минуте.
Российские игроки провели 4725 минут, их было 15, средний показатель игрового времени – по 315 минут.
- Марио Фернандес считался как россиянин из-за игры за сборную.
- Клаудиньо при подсчетах числился бразильцем, несмотря на гражданство РФ.
Источник: Opta