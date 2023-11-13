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    • Стало известно, кто получает больше игрового времени в «Зените» – россияне или бразильцы

    Стало известно, кто получает больше игрового времени в «Зените» – россияне или бразильцы

    Opta проанализировала игровое время футболистов «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

    Статистический портал подсчитал, что бразильцы в составе действующего чемпиона играют больше россиян.

    Семеро зенитовских бразильцев провели в этом сезоне РПЛ на поле 5402 минуты – в среднем по 771 минуте.

    Российские игроки провели 4725 минут, их было 15, средний показатель игрового времени – по 315 минут.

    • Марио Фернандес считался как россиянин из-за игры за сборную.
    • Клаудиньо при подсчетах числился бразильцем, несмотря на гражданство РФ.

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    Источник: Opta

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    13.11.2023 15:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 13 ноября, 18:07

      Зачем, интересно, для этого Опту привлекать. Итак не видно, что-ли, кто больше играет. Зенит у многих вызывает из-за этого изжогу. Ну нет талантов сейчас в России! Что ж теперь в ущерб результатам ставить в старт заведомо слабейших?

      0
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Давид59 13 ноября, 18:34

      Вам нужны эти титулы с 2 россиянами в основе ?
      Что они дают вам , городу , удовлетворение от титулов ?
      Ну да , для статистике Зенит чемпион , а кто там играл , да какая нахрен разница. Раньше как-то на просторах России искали ( покупали) из Рубина , Динамо, а потом решили не заморачиваться , поднять лимит и вперёд в Ю.Америку , благо денег в Газпроме не меренно.
      Да , тут уж кому что нравится.

      2
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 > Алексей З 13 ноября, 18:53

      Конечно, приятнее, когда свои воспитанники играют. Но для меня футбол не является важнее семьи, работы, близких. Ну играют в Зените бразильцы и пусть себе играют. Это Миллер там валидол литрами пьёт, за результат радеет. Я поспокойнее к этому отношусь.

      0
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      Рейтинг: +770

      Азбука > Алексей З 13 ноября, 21:54

      Сейчас для Зенита дешевле купить игрока за бугром, чем в родном чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Азбука 14 ноября, 00:17

      Думаю в Газпроме не встаёт вопрос цены, тем более в России.

      0
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      ...
      Рейтинг: +770

      Азбука > Алексей З 14 ноября, 12:28

      Думать со стороны одно, знать кухню клуба внутри другое.

      0
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 13 ноября, 17:12

      А откуда набрали 15 россиян у немытых которые выходили на поле. Как не посмотришь состав, так одни загорелые играют.

      0
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      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > шахта Заполярная 13 ноября, 17:58

      Так это шахтёры.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > Цугундeр 13 ноября, 18:12

      Бразильские.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Цугундeр 13 ноября, 19:00

      У нас в Туле,одно время было 12 смазных из Бразилии, так вот их представляли( болельщики) как Тулауголь есть такой трест, правда сейчас думаю нет, все шахты закрылись

      0
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 16:23

      Если наши кривоногое умеют только фотки своих бмв выставлять, чего удивляться?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10459

      САДЫЧОК 13 ноября, 16:08

      В старте последнего матча были всего 2 россиянина Керж и Сергеев.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > САДЫЧОК 13 ноября, 16:35

      Вам сейчас объяснят так , что россияне тащут Зенит , а латинос подыгрывают.
      Страна такая, город такой , где всё : "Очевидное невероятное ".
      Флагман российского футбола , где в основе выходят 2 (!!!) русских.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Алексей З 13 ноября, 18:25

      Ты решил тут патриотизьмом блевануть ?
      Тебе за количество украинцев в украинских клубах переживать сподручнее .

      1
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > САДЫЧОК 13 ноября, 18:26

      А если будет "целых пять" - это типа совсем другое дело ?

      0
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