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    Абаскаль рассказал, как относится к критике

    Главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю задали вопрос про отношение к критике.

    «Знаю ли про критику? В современном технологичном мире было бы сложно не знать этого.

    Критики у нас достаточно и внутри. Мы самокритичны и ставим высокую планку для самих себя. Но когда хорошо идeт игра, сложно выходить на поле со скамейки. Было сложно что-то улучшить. Нам нужна была физика и свежесть. А что касается критики, чем больше говорят, тем лучше. Те, кто говорил плохо, теперь говорят хорошо. На площади есть тореадор и бык. Сегодня мы оставили быка в живых.

    Я начал эту работу в 2022 году. Не перестану этого делать. Чем конструктивнее критика, тем лучше для меня. Иногда нужно прислушиваться. К тем, кто обладает знаниями, а не сидит дома с телефоном. Я всегда принимаю конструктивную критику», – сказал Абаскаль.

    • У испанца контракт до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Впереди у команды выездной матч с «Балтикой» (25 ноября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2023 23:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 06:52

      Физрук привык, что его все пинают. Многим нравится как он поставил срамтак в лузеры. Гыгыгы

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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL > ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 07:35

      В Спартаке один клоун смешнее другого тренеры) И вот находят то где то таких,выставляя спам на посмешище)))

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