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  • Медведев согласился, что «Краснодар» отскочил в матче с «Зенитом»

Медведев согласился, что «Краснодар» отскочил в матче с «Зенитом»

12 ноября 2023, 18:15
4

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил исход матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Была интересная игра, два разных тайма. Первый тайм был тягучий, с большим количеством позиционной борьбы, много фолов, особенно у «Краснодара» – их было в два раза больше. Команды играли практически без ворот.

Второй тайм получился другим – были более высокие скорости. Несмотря на то, что футболисты «Зенита» первыми пропустили мяч, они взяли игру под контроль и имели все шансы победить – это и штанга после удара Мостового, и то, что на отскок не среагировал Вильсон Изидор.

Были и еще моменты – был вход в штрафную Андрея Мостового, когда он далеко отпустил мяч. Поэтому не случайно Матвей Сафонов сказал, что команда отскочила.

Самое главное, что гонка за лидером продолжается – отставание в два очка это всего лишь ничья или поражение «Краснодара», и ситуация может измениться.

Удалось закрыть Джона Кордобу, в чем огромная роль Родригао и Вильмара Барриоса. Очень хорошо работала связка Вендел – Клаудиньо. Главное, что была командная игра, и пропущенный гол ее только разозлил», – сказал Медведев.

  • «Краснодар» выиграл 1-й круг сезона РПЛ.
  • «Зенит» отстает на 2 очка.
  • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Медведев Александр
Комментарии (4)
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Belyiccat
1699804053
Фантазёр, однако.
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САДЫЧОК
1699804387
Кто такой Медведев? Никто, точнее ставленник Миллера.Жаргон и поведение говорит, о том что это гопник. Обычная обоюдоравная игра, там и Сперцян мог забить головой и Кривцов упасть пенальти.Что может сказать какой то Медведев?! И помните как Черданцев на коленях взахлеб про этого чудака говорил? Все эти Медведевы случайные люди в нашем футболе.
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Бриг
1699815605
Так это Сафонов сказал
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Николай-Колесниченко-vkon
1699978202
Интересно когда это Мотя так сказал
Ответить
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