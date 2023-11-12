Медведев согласился, что «Краснодар» отскочил в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил исход матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Была интересная игра, два разных тайма. Первый тайм был тягучий, с большим количеством позиционной борьбы, много фолов, особенно у «Краснодара» – их было в два раза больше. Команды играли практически без ворот.

Второй тайм получился другим – были более высокие скорости. Несмотря на то, что футболисты «Зенита» первыми пропустили мяч, они взяли игру под контроль и имели все шансы победить – это и штанга после удара Мостового, и то, что на отскок не среагировал Вильсон Изидор.

Были и еще моменты – был вход в штрафную Андрея Мостового, когда он далеко отпустил мяч. Поэтому не случайно Матвей Сафонов сказал, что команда отскочила.

Самое главное, что гонка за лидером продолжается – отставание в два очка это всего лишь ничья или поражение «Краснодара», и ситуация может измениться.

Удалось закрыть Джона Кордобу, в чем огромная роль Родригао и Вильмара Барриоса. Очень хорошо работала связка Вендел – Клаудиньо. Главное, что была командная игра, и пропущенный гол ее только разозлил», – сказал Медведев.