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    • Медведев согласился, что «Краснодар» отскочил в матче с «Зенитом»

    Медведев согласился, что «Краснодар» отскочил в матче с «Зенитом»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил исход матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    «Была интересная игра, два разных тайма. Первый тайм был тягучий, с большим количеством позиционной борьбы, много фолов, особенно у «Краснодара» – их было в два раза больше. Команды играли практически без ворот.

    Второй тайм получился другим – были более высокие скорости. Несмотря на то, что футболисты «Зенита» первыми пропустили мяч, они взяли игру под контроль и имели все шансы победить – это и штанга после удара Мостового, и то, что на отскок не среагировал Вильсон Изидор.

    Были и еще моменты – был вход в штрафную Андрея Мостового, когда он далеко отпустил мяч. Поэтому не случайно Матвей Сафонов сказал, что команда отскочила.

    Самое главное, что гонка за лидером продолжается – отставание в два очка это всего лишь ничья или поражение «Краснодара», и ситуация может измениться.

    Удалось закрыть Джона Кордобу, в чем огромная роль Родригао и Вильмара Барриоса. Очень хорошо работала связка Вендел – Клаудиньо. Главное, что была командная игра, и пропущенный гол ее только разозлил», – сказал Медведев.

    • «Краснодар» выиграл 1-й круг сезона РПЛ.
    • «Зенит» отстает на 2 очка.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    12.11.2023 18:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      Николай-Колесниченко-vkon 14 ноября, 19:10

      Интересно когда это Мотя так сказал

      0
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      Рейтинг: +2346

      Бриг 12 ноября, 22:00

      Так это Сафонов сказал

      0
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      Рейтинг: +10459

      САДЫЧОК 12 ноября, 18:53

      Кто такой Медведев?
      Никто, точнее ставленник Миллера.Жаргон и поведение говорит, о том что это гопник.
      Обычная обоюдоравная игра, там и Сперцян мог забить головой и Кривцов упасть пенальти.Что может сказать какой то Медведев?!
      И помните как Черданцев на коленях взахлеб про этого чудака говорил? Все эти Медведевы случайные люди в нашем футболе.

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      Рейтинг: +48

      Belyiccat 12 ноября, 18:47

      Фантазёр, однако.

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