Титов назвал условие для чемпионства «Спартака»

Эх, Егорка, Егорка. Если бы в Зените только дело было, то куда не шло. А так, что Спартак только помойным уступает по игре? К сожалению, не только. Действительно, тогда уж у всех команд хотя бы тройку лучших игроков давай заберем.
Бывший спартаковец Егор Титов ответил, при каком условии команда может вернуть чемпионство.
«Если «Зенит» потеряет всех иностранцев, «Спартак» станет чемпионом.
К сожалению, [РПЛ в этом сезоне] выиграет «Зенит», – считает Титов.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Отставание от 1-го места – 10 очков.
- «Спартак» не выигрывает РПЛ с 2017 года.