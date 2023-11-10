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    Титов назвал условие для чемпионства «Спартака»

    Бывший спартаковец Егор Титов ответил, при каком условии команда может вернуть чемпионство.

    «Если «Зенит» потеряет всех иностранцев, «Спартак» станет чемпионом.

    К сожалению, [РПЛ в этом сезоне] выиграет «Зенит», – считает Титов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Отставание от 1-го места – 10 очков.
    • «Спартак» не выигрывает РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.11.2023 20:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 11 ноября, 08:45

      Эх, Егорка, Егорка. Если бы в Зените только дело было, то куда не шло. А так, что Спартак только помойным уступает по игре? К сожалению, не только. Действительно, тогда уж у всех команд хотя бы тройку лучших игроков давай заберем.

      1
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 22:48

      А факел кого потерять то должен?))) А Оренбург кого и сколько!?)

      0
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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr 10 ноября, 22:13

      Окуительный вывод сделал Егорка! Феноменальный!
      Если бы это было летом, и если бы у нас был доберман-пинчер, и если бы у доберман-пинчера была перчатка той бабы, которая ушла от СС, и если бы он сразу взял след...

      1
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      Рейтинг: +5455

      Ziklop 10 ноября, 21:52

      завтрашняя игра многое покажет, надеюсь на сумасшедшей настрой и что судьи не будут творить беспредел!

      0
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Ziklop 10 ноября, 21:59

      циклоп, ну что ты как маленький, ты отлично знаешь, что Лёлик завтра будет на стадионе, ну какой судейский беспредел, свистетбудет в одну сторону, сказать в какую?

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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 10 ноября, 20:37

      Срамтак будет чемпионом, если Зенит, кони, быки, менты, Локо и ещё пяток команд снимутся с чемпионата. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 10 ноября, 22:03

      Чудной ты Палка в жопе, ну кто может стать чемпионом кроме питерской помойки, уже медальки купили, а ты там что то волнуешся за Спартак, всебудет хорошо ввы липывые шемьпиньоны, а ты с палкой в жопе

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