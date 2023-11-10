В «Зените» объяснили акцент на бразильский рынок

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин объяснил ориентацию клуба на бразильский рынок.

«Тенденция с ориентиром на бразильцев связана с двумя причинами – с ними получалось договариваться, а у них получалось здесь. Точно не возникало директивы: давайте брать только бразильцев. Мы всегда смотрели всe. И продолжаем это делать», – сказал Шипулин.