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    В «Зените» объяснили акцент на бразильский рынок

    Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин объяснил ориентацию клуба на бразильский рынок.

    «Тенденция с ориентиром на бразильцев связана с двумя причинами – с ними получалось договариваться, а у них получалось здесь. Точно не возникало директивы: давайте брать только бразильцев. Мы всегда смотрели всe. И продолжаем это делать», – сказал Шипулин.

    • В «Зените» сейчас 8 бразильцев.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.
    • Завтра, 11 ноября, «Зенит» примет в 15-м туре РПЛ «Краснодар».

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2023 13:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8924

      nik55 10 ноября, 14:29

      а школа бзенита в глубокой заднице

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