В «Зените» объяснили акцент на бразильский рынок

а школа бзенита в глубокой заднице
Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин объяснил ориентацию клуба на бразильский рынок.
«Тенденция с ориентиром на бразильцев связана с двумя причинами – с ними получалось договариваться, а у них получалось здесь. Точно не возникало директивы: давайте брать только бразильцев. Мы всегда смотрели всe. И продолжаем это делать», – сказал Шипулин.
- В «Зените» сейчас 8 бразильцев.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
- Завтра, 11 ноября, «Зенит» примет в 15-м туре РПЛ «Краснодар».