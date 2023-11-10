Нигматуллин: «Головин перерос уровень «Монако»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину сделать шаг вперед в своей карьере после завершения сезона.

«Честно говоря, я не знаю, что мешает сделать это уже сейчас. Возможно, руководство «Монако» очень ценит футболиста и не хочет его никуда отдавать. Я вижу, что Головин уже перерос уровень «Монако». Это хороший европейский клуб, но без больших побед, а хочется, чтобы Головин начал что-то выигрывать.

Согласен ли с мнением, что у Головина нет большого желания уезжать, потому что в Монако он себя чувствует комфортно? Это предположение имеет место быть. Я тоже не слышал от него желания перейти в другой европейский чемпионат», – сказал Нигматуллин.