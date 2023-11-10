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    Нигматуллин: «Головин перерос уровень «Монако»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину сделать шаг вперед в своей карьере после завершения сезона.

    «Честно говоря, я не знаю, что мешает сделать это уже сейчас. Возможно, руководство «Монако» очень ценит футболиста и не хочет его никуда отдавать. Я вижу, что Головин уже перерос уровень «Монако». Это хороший европейский клуб, но без больших побед, а хочется, чтобы Головин начал что-то выигрывать.

    Согласен ли с мнением, что у Головина нет большого желания уезжать, потому что в Монако он себя чувствует комфортно? Это предположение имеет место быть. Я тоже не слышал от него желания перейти в другой европейский чемпионат», – сказал Нигматуллин.

    • Головин номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.
    • С 2018 года россиянин провел за «Монако» 186 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 35 результативных передач.

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    Источник: Metaratings.ru

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    10.11.2023 13:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +978

      sined1951 10 ноября, 17:03

      Головин играет в команде, которая совсем недавно выигрывала чемпионат Франции и в последнее время постоянно борется за место в тройке. Зачем ему куда-то уходить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 14:23

      Важно его желание или всё же покупателя ?
      Если нет предложений , то значит не перирос.

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