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    • В «Зените» рассказали о серьезном штрафе для бразильского игрока

    В «Зените» рассказали о серьезном штрафе для бразильского игрока

    Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о штрафе, который получил полузащитник Вендел, приехавший на летние сборы команды с опозданием.

    «Мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. И, повторюсь, он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела.

    Допускаем ли, что зимой ситуация повторится? Мы же не знаем, что произойдет. Может быть, поступит какое-то предложение. Но мы надеемся, что он останется – на эту тему мы с Венделом тоже разговаривали, и точка была поставлена», – сказал де Оливейра.

    • Вендел в нынешнем сезоне провел 14 матчей за «Зенит», в которых забил 4 гола и отдал 3 передачи.
    • Он выступает за команду с 2020 года.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    10.11.2023 10:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 10 ноября, 13:47

      Да уже и отработал, наверно, с гаком!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 10 ноября, 10:38

      Топ-игроков подписывать будет всё труднее и труднее. Причины всем известны. Всех кто сейчас в команде подписывали довольно давно. Что будет завтра не знает никто.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 > Давид59 10 ноября, 12:23

      Надо искать не топ игроков, а хорошего тренера хотя сейчас топ-тренер в РПЛ не придёт из за отсутствия еврокубков хотя деньги решают многое

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