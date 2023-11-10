В «Зените» рассказали о серьезном штрафе для бразильского игрока

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о штрафе, который получил полузащитник Вендел, приехавший на летние сборы команды с опозданием.

«Мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. И, повторюсь, он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела.

Допускаем ли, что зимой ситуация повторится? Мы же не знаем, что произойдет. Может быть, поступит какое-то предложение. Но мы надеемся, что он останется – на эту тему мы с Венделом тоже разговаривали, и точка была поставлена», – сказал де Оливейра.