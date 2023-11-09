Агент Селюк: «Захарян неправильно выбрал команду и может повторить судьбу Миранчука»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает ошибкой переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

По его мнению, российскому футболисту следовало выбрать менее статусную команду.

«Конечно, он может повторить судьбу Алексея Миранчука. Дело в том, что в Европе надо приезжать и биться! Биться за своe место.

Захарян не совсем правильно выбрал команду, положа руку на сердце. «Реал Сосьедад» для него большая команда, Захаряну лучше было бы в более средний коллектив в Испании перейти. Например, «Лас-Пальмас», «Райо Вальекано», «Хетафе». Такие клубы, которые где-то в середине турнирной таблицы.

У нас, к сожалению, проблема в чeм у Миранчука, Захаряна или ещe кого-то. Смотрят не команду, тренера и игрока, кто подходит, чтобы паззл совпал.

А происходит всe так: «Главное, чтобы все заработали». Я про клуб, агента, а там уже не важно, куда игрок идeт», – сказал агент.