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    • Агент Селюк: «Захарян неправильно выбрал команду и может повторить судьбу Миранчука»

    Агент Селюк: «Захарян неправильно выбрал команду и может повторить судьбу Миранчука»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает ошибкой переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    По его мнению, российскому футболисту следовало выбрать менее статусную команду.

    «Конечно, он может повторить судьбу Алексея Миранчука. Дело в том, что в Европе надо приезжать и биться! Биться за своe место.

    Захарян не совсем правильно выбрал команду, положа руку на сердце. «Реал Сосьедад» для него большая команда, Захаряну лучше было бы в более средний коллектив в Испании перейти. Например, «Лас-Пальмас», «Райо Вальекано», «Хетафе». Такие клубы, которые где-то в середине турнирной таблицы.

    У нас, к сожалению, проблема в чeм у Миранчука, Захаряна или ещe кого-то. Смотрят не команду, тренера и игрока, кто подходит, чтобы паззл совпал.

    А происходит всe так: «Главное, чтобы все заработали». Я про клуб, агента, а там уже не важно, куда игрок идeт», – сказал агент.

    • В августе Захаряна купили у «Динамо» за 13 млн евро.
    • Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 9 матчей (213 минут) без голевых действий.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    09.11.2023 23:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З 6 часов назад

      Пошёл туда , кто им заинтересовался, учтя интересы Динамо и личный контракт.
      Может в пример Кузяева привести , но там голимый идиотизм. Поменять Зенит на дебютанта с кратным уменьшением зп ?
      Не перевелись ещё дураки на 1/6 суши.

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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 12 часов назад

      Агентам не верю, а уж ему...., но что то мне подсказывает, что в этом вопросе он прав

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