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    • Каррагер объяснил, почему Холанд вряд ли выиграет «Золотой мяч» в 2024 году

    Каррагер объяснил, почему Холанд вряд ли выиграет «Золотой мяч» в 2024 году

    Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер предположил, что «Золотой мяч» снова не покорится Эрлингу Холанду в следующем году.

    «Думаю, Холанду будет сложно стать лучшим футболистом сезона из-за сборной. Ситуация, возможно, изменится, если «Сити» снова возьмет требл, а Холанд опять будет великолепен в Лиге чемпионов.

    Хотя у тех же Беллингема и Мбаппе шансы заведомо выше. Их клубы будут бороться за победу в ЛЧ, а сборные претендовать на триумф на Евро-2024», – сказал Каррагер.

    • В этом году Холанд стал вторым в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
    • Норвежец уступил Лионелю Месси, ставшему чемпионом мира в декабре.

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    Источник: Manchester Evening News

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    09.11.2023 23:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З 6 часов назад

      Беллингем просто лучше , а что вытворяет Кейн в Баварии Холланду не под силу.

      0
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      Рейтинг: +1817

      Benifacto 12 часов назад

      чушь...карлику дали типо только за ЧМ....тогда ЗМ вообще мишура! эта попытка натянуть сову на глобус уже ясна всем! просто есть Кри и Месси их крутят и жанглируют ими, я не удивлюсь если цифровые копии делают рекламу в Азии...так и дальше им в жопу мечи суються с трудом....вот и Месси он зашел с натугой....маркетинг победил здравый смысл.....карлик с новым мячом в жопе продаеться куда хлеще в Азии и Юэной Америке....

      1
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      Рейтинг: +819

      Октавиус > Benifacto 12 часов назад

      только сейчас это понял?

      0
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З > Benifacto 6 часов назад

      Что-то у вас всё через жопу, берегите себя.

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