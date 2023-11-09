Каррагер объяснил, почему Холанд вряд ли выиграет «Золотой мяч» в 2024 году

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер предположил, что «Золотой мяч» снова не покорится Эрлингу Холанду в следующем году.

«Думаю, Холанду будет сложно стать лучшим футболистом сезона из-за сборной. Ситуация, возможно, изменится, если «Сити» снова возьмет требл, а Холанд опять будет великолепен в Лиге чемпионов.

Хотя у тех же Беллингема и Мбаппе шансы заведомо выше. Их клубы будут бороться за победу в ЛЧ, а сборные претендовать на триумф на Евро-2024», – сказал Каррагер.

В этом году Холанд стал вторым в голосовании за обладателя «Золотого мяча».

Норвежец уступил Лионелю Месси, ставшему чемпионом мира в декабре.

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