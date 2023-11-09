Погребняк ответил, остается ли «Спартак» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил перспективы «Спартака» в чемпионате России.
– Видите, что «Спартак» поборется за титул?
– За первое место? Не сможет – очень большой очковый отрыв.
– А по потенциалу как оцените?
– Не знаю, что происходит в команде. Есть, наверное, какие-то недопонимания у группы игроков.
Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку, может быть, – да.
- «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
Источник: «РБ Спорт»