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    • Погребняк ответил, остается ли «Спартак» в чемпионской гонке РПЛ

    Погребняк ответил, остается ли «Спартак» в чемпионской гонке РПЛ

    Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил перспективы «Спартака» в чемпионате России.

    – Видите, что «Спартак» поборется за титул?

    – За первое место? Не сможет – очень большой очковый отрыв.

    – А по потенциалу как оцените?

    – Не знаю, что происходит в команде. Есть, наверное, какие-то недопонимания у группы игроков.

    Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку, может быть, – да.

    • «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2023 09:09
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 9 ноября, 11:24

      Прошло время и Пашу Дубину жизнь учит как и что можно говорить о Великом клубе, раньше тоже как помойные пер на стену, хотя как игрок дубина или точнее полено

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 9 ноября, 09:49

      Погребняк не стал унизительно говорить о дворовой тушинской команде,пожалел нытиков

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > TIMOTHY 9 ноября, 11:24

      ВОНЬ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 9 ноября, 09:47

      Какую тройку спаму!?? Впрочем после вчерашних посиделок с Мажичем может и договорились за печеньки до чего нить...посмотрим на судейство 12 ноября по сколько пеналей за тайм дадут спаму пробивать и сколько ростовчан на карту посадят и сколько удалят

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > TIMOTHY 9 ноября, 11:24

      вонь

      2
      Ответить
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