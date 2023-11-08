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    • Аршавин высказался о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

    Аршавин высказался о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

    Экс-полузащитник сборной России, лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал непродление контракта нападающего «Динамо» Константина Тюкавина с клубом.

    «Молодец, ха-ха! Мне он интересен. Я недавно был на стажировке у Марцела Лички, он шутил, что Аршавин посмотрел на Тюкавина – и тот уже стоит не десять, а максимум миллион, исходя из того, как выглядит. Но это простые человеческие отношения. Если когда-нибудь клубы договорятся, это будет сделано не через меня», – сказал Аршавин.

    • В текущем сезоне Тюкавин забил 4 гола и сделал 4 передачи в 16 матчах за «Динамо».
    • Ранее агент 21-летнего нападающего сообщил, что продвижений в переговорах по новому соглашению с «Динамо» не будет до зимы.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    08.11.2023 14:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11826

      knikos 8 ноября, 20:35

      Ну и скажите мне , чем он лучше Сергеева , Кассьеры ? Чем он лучше , Чалова , например ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      яцык 8 ноября, 16:18

      Да дыма без огня не бывает.***** в своем репертуаре.Своих толковых нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр 8 ноября, 15:48

      Круглоголовое дарование с его за.бами и новоявленными капризами не сдалось питерским от слова "совсем". Свой такой же "блондин" имеется с зашкварной фамилией и с трудом пере подписанным контрактом.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4352

      Kollljan 8 ноября, 15:29

      Нам такого не надо.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 8 ноября, 15:23

      В последней игре Динамо в Сочи Тюкавин был очень слаб. Принимал неверные решения и косячил в технике.

      4
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      Рейтинг: +2568

      Красногвардейчик 8 ноября, 15:08

      Плевать что Динамо ослабнет....главное питерскую скамейку усилить)) В этом всё РПЛ

      3
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Красногвардейчик 8 ноября, 15:39

      О, красноармейчик... Давно из Казахстана вернулся , боец с диванным валиком? Не ссы , всё тихо. Ф.игачь построчно , не заметят.

      6
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      Рейтинг: +2568

      Красногвардейчик > Цугундeр 9 ноября, 12:10

      ахахаха....это пишет киргизский юноша?))) улыбнуло)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2568

      Красногвардейчик 8 ноября, 15:04

      Никогда РПЛ не будет сильной, пока в лиге рулит газовый мешок

      2
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Красногвардейчик 8 ноября, 15:33

      А вот тут ты прав.

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      Рейтинг: +2568

      Красногвардейчик > Suvorov71 9 ноября, 12:11

      Я часто правду говорю, только многим она не нравится, особенно северным)

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