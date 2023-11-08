Аршавин высказался о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

Экс-полузащитник сборной России, лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал непродление контракта нападающего «Динамо» Константина Тюкавина с клубом.

«Молодец, ха-ха! Мне он интересен. Я недавно был на стажировке у Марцела Лички, он шутил, что Аршавин посмотрел на Тюкавина – и тот уже стоит не десять, а максимум миллион, исходя из того, как выглядит. Но это простые человеческие отношения. Если когда-нибудь клубы договорятся, это будет сделано не через меня», – сказал Аршавин.