Хоккейный «Спартак» проведет матч на 45-тысячной «Открытие Арене»

ХК «Спартак» проведет матч КХЛ на футбольном стадионе «Открытие Арена». На 45-тысячной арене в Тушине красно-белые должны сыграть в декабре-январе. Возможный соперник – минское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар» или СКА.

Домашний матч ХК «Спартак» с минским «Динамо» намечен на 22 декабря, с «Куньлунь Ред Стар» – на 24 декабря, со СКА – на 12 января.

Ранее сообщалось, что в январе матч клуба КХЛ «Торпедо» должны были организовать на футбольном стадионе «Нижний Новгород», вмещающем 45 тысяч зрителей. Однако эти планы были перенесены.

Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!