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    • Хоккейный «Спартак» проведет матч на 45-тысячной «Открытие Арене»

    Хоккейный «Спартак» проведет матч на 45-тысячной «Открытие Арене»

    ХК «Спартак» проведет матч КХЛ на футбольном стадионе «Открытие Арена». На 45-тысячной арене в Тушине красно-белые должны сыграть в декабре-январе. Возможный соперник – минское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар» или СКА.

    • Домашний матч ХК «Спартак» с минским «Динамо» намечен на 22 декабря, с «Куньлунь Ред Стар» – на 24 декабря, со СКА – на 12 января.
    • Ранее сообщалось, что в январе матч клуба КХЛ «Торпедо» должны были организовать на футбольном стадионе «Нижний Новгород», вмещающем 45 тысяч зрителей. Однако эти планы были перенесены.

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    Источник: Телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    08.11.2023 14:34
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 8 ноября, 19:57

      Неужели дойдет до такой глупости?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид 8 ноября, 19:39

      Какие матчи , там ТРК уже пора открывать .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner 8 ноября, 16:57

      Спартак решил своих фанатов к креслам ПРИМОРОЗИТЬ!!!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3636

      alefreddy 8 ноября, 15:08

      они молодцы хороший сезон проводят не чета футбольному

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > alefreddy 9 ноября, 01:22

      Разогнались при Жамнове!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy > vladik12 23 часа назад

      тренер слепил хорошую команду по небольшому бюджету

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > alefreddy 22 часа назад

      При этом, конечно, никаких гарантий на успех в плей-офф.

      0
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy > vladik12 17 часов назад

      за то сезон для болельщиков удался на славу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69221

      portero 8 ноября, 14:57

      Газон в планах менять весной???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40584

      Project Бабангида > portero 8 ноября, 15:03

      да не. там покруче комбинация намечается. Абаскаля на Жамнова поменяют )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Project Бабангида 8 ноября, 15:41

      И это правильно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 8 ноября, 14:39

      Со ска играть точно будет на этой арене

      0
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