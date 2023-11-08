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    Мбаппе высказался после поражения «ПСЖ» от «Милана»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов от «Милана» (1:2).

    «Мы разочарованы. Прикладывали максимум, но не получилось. Наши попытки сравнять счет оказались слишком поздними», – сказал самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

    • «ПСЖ» занимает в группе 2-е место.

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    Источник: RMC Sport

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    08.11.2023 08:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 9 ноября, 09:47

      Просто нужно играть с самого начала и до самого конца, пока не прозвучит свисток об окончании матча.

      0
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      Рейтинг: +12

      полиграф-шариков-google 9 ноября, 07:52

      радует, шо шейхи с башни получили кутак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 8 ноября, 20:01

      Да просто Милан подошел более настроенным на эту игру.

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