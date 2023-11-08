Мбаппе высказался после поражения «ПСЖ» от «Милана»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов от «Милана» (1:2).

«Мы разочарованы. Прикладывали максимум, но не получилось. Наши попытки сравнять счет оказались слишком поздними», – сказал самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

«ПСЖ» занимает в группе 2-е место.

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