«Манчестер Сити» повторил достижение «Реала» и «Баварии»

Странное достижение, ПСЖ в 1994 группу взял с 6-ю победами.
«Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» со счетом 3:0 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Команда Хосепа Гвардиола выиграла все четыре матча главного еврокубка в этом сезоне.
Благодаря этому «Сити» повторил достижение «Реала» и «Баварии» в ЛЧ.
Только этим трем клубам удалось после выигрыша турнира стартовать в следующем розыгрыше с четырех побед.
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