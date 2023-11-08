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    «Манчестер Сити» повторил достижение «Реала» и «Баварии»

    «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» со счетом 3:0 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Команда Хосепа Гвардиола выиграла все четыре матча главного еврокубка в этом сезоне.

    Благодаря этому «Сити» повторил достижение «Реала» и «Баварии» в ЛЧ.

    Только этим трем клубам удалось после выигрыша турнира стартовать в следующем розыгрыше с четырех побед.

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    Источник: Squawka

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    08.11.2023 01:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2026

      Таврида 8 ноября, 08:00

      Странное достижение, ПСЖ в 1994 группу взял с 6-ю победами.

      1
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      ...
      Рейтинг: +10

      Abdulla _ Stallion > Таврида 21 час назад

      Ты ещё таланты тех времён , и этих оцени

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