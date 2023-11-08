«Манчестер Сити» повторил достижение «Реала» и «Баварии»

«Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» со счетом 3:0 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Хосепа Гвардиола выиграла все четыре матча главного еврокубка в этом сезоне.

Благодаря этому «Сити» повторил достижение «Реала» и «Баварии» в ЛЧ.

Только этим трем клубам удалось после выигрыша турнира стартовать в следующем розыгрыше с четырех побед.

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