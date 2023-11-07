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    Форварду «Тоттенхэма» сделают операцию на лобке

    Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон сообщил, что ему вскоре предстоит операция.

    «Последние несколько месяцев были для меня непростыми… У меня были проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами и скоро мне предстоит операция на лобке. Думаю, пора отдохнуть», – сказал 26‑летний Ришарлисон.

    • В нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.
    • «Тоттенхэм» занимает второе место в АПЛ с 26 очками после 11 туров.

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    Источник: ESPN

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    07.11.2023 17:43
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 7 ноября, 20:16

      То что он не дружит с головой, мы все видели.Если бы мозг привел в порядок был бы одним из лучших.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7111

      Давид59 7 ноября, 19:52

      Эпиляция наверное. Жалко парня

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1735

      Taps 7 ноября, 19:47

      Какую причёску будешь делать ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 7 ноября, 18:31

      Операция по удалению лобковых вшей?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57622

      MaxRnD > vladik12 7 ноября, 18:39

      Напалмом

      2
      Ответить
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