Форварду «Тоттенхэма» сделают операцию на лобке

То что он не дружит с головой, мы все видели.Если бы мозг привел в порядок был бы одним из лучших.
Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон сообщил, что ему вскоре предстоит операция.
«Последние несколько месяцев были для меня непростыми… У меня были проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами и скоро мне предстоит операция на лобке. Думаю, пора отдохнуть», – сказал 26‑летний Ришарлисон.
- В нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.
- «Тоттенхэм» занимает второе место в АПЛ с 26 очками после 11 туров.