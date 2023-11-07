Форварду «Тоттенхэма» сделают операцию на лобке

Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон сообщил, что ему вскоре предстоит операция.

«Последние несколько месяцев были для меня непростыми… У меня были проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами и скоро мне предстоит операция на лобке. Думаю, пора отдохнуть», – сказал 26‑летний Ришарлисон.