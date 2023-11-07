В воскресенье, 12 ноября, «Динамо» и «Оренбург» сыграют друг с другом в матче 15 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Встречу проведут в Москве.

«Динамо»

Москвичи идут на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Команда в четырнадцати матчах чемпионата России выиграла пять матчей, в семи встречах сыграла вничью и проиграла в двух поединках. «Динамо» отличилось 22 голами, пропустили бело-голубые 19 мячей. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков.

«Оренбург»

Подопечные Давида Деограсии идут на тринадцатом месте в турнирной таблице. Команда в 14 играх чемпионата России выиграла три матча, в четырех поединках сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Оренбург» забил 16 голов, но при этом пропустил 22 мяча.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 11 раз, в которых «Динамо» и «Оренбург» побеждали по четыре раза. Еще в трех поединках была зафиксирована ничья.

Прогноз на матч «Динамо» – «Оренбург»

Предположим, что подопечные Марцела Лички выиграют эту встречу с комфортным для себя счетом. «Оренбургу», вероятно, не стоит даже рассчитывать на забитый гол. Наш прогноз – победа «Динамо» (1,62).