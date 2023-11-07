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    «Динамо» – «Оренбург»: прогноз на матч 15 тура РПЛ, 12 ноября

    В воскресенье, 12 ноября, «Динамо» и «Оренбург» сыграют друг с другом в матче 15 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Встречу проведут в Москве.

    «Динамо»

    Москвичи идут на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Команда в четырнадцати матчах чемпионата России выиграла пять матчей, в семи встречах сыграла вничью и проиграла в двух поединках. «Динамо» отличилось 22 голами, пропустили бело-голубые 19 мячей. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков.

    «Оренбург»

    Подопечные Давида Деограсии идут на тринадцатом месте в турнирной таблице. Команда в 14 играх чемпионата России выиграла три матча, в четырех поединках сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Оренбург» забил 16 голов, но при этом пропустил 22 мяча.

    Факты о личных встречах

    Обе команды играли друг с другом 11 раз, в которых «Динамо» и «Оренбург» побеждали по четыре раза. Еще в трех поединках была зафиксирована ничья.

    Прогноз на матч «Динамо» – «Оренбург»

    Предположим, что подопечные Марцела Лички выиграют эту встречу с комфортным для себя счетом. «Оренбургу», вероятно, не стоит даже рассчитывать на забитый гол. Наш прогноз – победа «Динамо» (1,62).

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 17:01
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