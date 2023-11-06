Погребняк назвал причины неудачного старта «Зенита» в РПЛ

Вот тупица! У него и на поле -то не очень быстро соображаловка работала! Ну а вне - просто беда! По логистике предъяву Краснодару выкатил!? Да, очень тяжело любой команде 1 раз в сезон до столицы Кубани добраться!!! (кстати как и в столицу Дона тоже!) Дык быкам и ростовчанам точно так же тяжело в 15 других городов РПЛ добираться на выезды! Фактически, по логистике этим 2-м командам в 15 раз сложнее добираться на гостевые игры!
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк назвал две команды, которые в этом году разделят борьбу за звание чемпиона России.
«Если мы посмотрим турнирную таблицу, то «Краснодар» и «Зенит» оторвались немного от преследователей. «Зенит» набирает обороты, «Краснодар» – молодцы, в этом сезоне команда действительно составит конкуренцию. 11 ноября будет очный матч между командами, либо «Зенит» снова возглавит турнирную таблицу и будет отрываться, либо «Краснодар» все-таки зацепит какие-то очки в Петербурге, мы будем наблюдать боевую концовку чемпионата. Но эти две команды разделят борьбу за чемпионство.
Причина неудачного старта «Зенита»? Нельзя же каждый год идти без поражений, отрываться, не замечать конкурентов. Поэтому есть осечки, это же лучше, мы с вами наблюдаем действительно борьбу за первое место, это же хорошо, что «Зенит» пробуксовывает, а если бы не пробуксовывал? Плюс кадровые потери, ушел Малком, креатива тоже не хватает. Вот эти две проблемы.
Сильные стороны «Краснодара»? Джон Кордоба действительно сейчас является лучшим нападающим, может зацепиться, принять, забить. Они долго к этому шли, «Краснодар» заслуживает хотя бы побороться за медали. Сильными сторонами «Краснодара» являются подбор футболистов и тренер. Плюс логистика, что всем тяжело до Краснодара добираться», – добавил Погребняк.
- «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, набрав 29 очков в 14 играх.
- «Краснодар» опережает петербуржцев на два очка.
- Команды сыграют между собой 11 ноября в Санкт-Петербурге в 15-м туре РПЛ.