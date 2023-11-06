Погребняк назвал причины неудачного старта «Зенита» в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк назвал две команды, которые в этом году разделят борьбу за звание чемпиона России.

«Если мы посмотрим турнирную таблицу, то «Краснодар» и «Зенит» оторвались немного от преследователей. «Зенит» набирает обороты, «Краснодар» – молодцы, в этом сезоне команда действительно составит конкуренцию. 11 ноября будет очный матч между командами, либо «Зенит» снова возглавит турнирную таблицу и будет отрываться, либо «Краснодар» все-таки зацепит какие-то очки в Петербурге, мы будем наблюдать боевую концовку чемпионата. Но эти две команды разделят борьбу за чемпионство.

Причина неудачного старта «Зенита»? Нельзя же каждый год идти без поражений, отрываться, не замечать конкурентов. Поэтому есть осечки, это же лучше, мы с вами наблюдаем действительно борьбу за первое место, это же хорошо, что «Зенит» пробуксовывает, а если бы не пробуксовывал? Плюс кадровые потери, ушел Малком, креатива тоже не хватает. Вот эти две проблемы.

Сильные стороны «Краснодара»? Джон Кордоба действительно сейчас является лучшим нападающим, может зацепиться, принять, забить. Они долго к этому шли, «Краснодар» заслуживает хотя бы побороться за медали. Сильными сторонами «Краснодара» являются подбор футболистов и тренер. Плюс логистика, что всем тяжело до Краснодара добираться», – добавил Погребняк.