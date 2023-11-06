Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Погребняк назвал причины неудачного старта «Зенита» в РПЛ

6 ноября 2023, 11:24
3

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк назвал две команды, которые в этом году разделят борьбу за звание чемпиона России.

«Если мы посмотрим турнирную таблицу, то «Краснодар» и «Зенит» оторвались немного от преследователей. «Зенит» набирает обороты, «Краснодар» – молодцы, в этом сезоне команда действительно составит конкуренцию. 11 ноября будет очный матч между командами, либо «Зенит» снова возглавит турнирную таблицу и будет отрываться, либо «Краснодар» все-таки зацепит какие-то очки в Петербурге, мы будем наблюдать боевую концовку чемпионата. Но эти две команды разделят борьбу за чемпионство.

Причина неудачного старта «Зенита»? Нельзя же каждый год идти без поражений, отрываться, не замечать конкурентов. Поэтому есть осечки, это же лучше, мы с вами наблюдаем действительно борьбу за первое место, это же хорошо, что «Зенит» пробуксовывает, а если бы не пробуксовывал? Плюс кадровые потери, ушел Малком, креатива тоже не хватает. Вот эти две проблемы.

Сильные стороны «Краснодара»? Джон Кордоба действительно сейчас является лучшим нападающим, может зацепиться, принять, забить. Они долго к этому шли, «Краснодар» заслуживает хотя бы побороться за медали. Сильными сторонами «Краснодара» являются подбор футболистов и тренер. Плюс логистика, что всем тяжело до Краснодара добираться», – добавил Погребняк.

  • «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, набрав 29 очков в 14 играх.
  • «Краснодар» опережает петербуржцев на два очка.
  • Команды сыграют между собой 11 ноября в Санкт-Петербурге в 15-м туре РПЛ.

Еще по теме:
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку 5
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА 11
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА 14
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Погребняк Павел
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BVG4
1699267524
Вот тупица! У него и на поле -то не очень быстро соображаловка работала! Ну а вне - просто беда! По логистике предъяву Краснодару выкатил!? Да, очень тяжело любой команде 1 раз в сезон до столицы Кубани добраться!!! (кстати как и в столицу Дона тоже!) Дык быкам и ростовчанам точно так же тяжело в 15 других городов РПЛ добираться на выезды! Фактически, по логистике этим 2-м командам в 15 раз сложнее добираться на гостевые игры!
Ответить
Главные новости
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
23:41
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
23:15
1
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
22:59
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
22:38
1
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
22:12
1
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
21:57
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
3
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Все новости
Все новости
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
3
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
4
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+