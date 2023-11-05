Джикия считает, что журналисты сами виноваты в бойкоте Соболева

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал бойкот СМИ со стороны своего партнера Александра Соболева.

Нападающий объявил бойкот прессе на прошлой неделе.

Это случилось после новостей об отстранении Соболева от команды за пропуск общего мероприятия.

Джикия сейчас травмирован.

– Георгий, на нас обиделся Александр Соболев. Он реально затаил на нас обиду? Может, вы пообщаетесь с ним, чтобы он оттаял, вы все‑таки близкие друзья.

– А почему он с вами так поступил?

– Потому что он прочитал новости про себя, и они ему не понравились. Но не все же в этом виноваты.

– Не все. Но вы вот соберитесь и переговорите…

– Он с нами не разговаривает.

– Вот вы все, журналисты, соберитесь, сядьте и примите решение, что вы будете спокойно, уважительно и без лишних провокаций относиться к футболистам и задавать им вопросы. Когда вы примете такое единогласное решение и будете относиться ко всем футболистам с уважением и не будете задевать и подкалывать их, тогда они будут останавливаться и отвечать на ваши вопросы.