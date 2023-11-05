Джикия считает, что журналисты сами виноваты в бойкоте Соболева

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал бойкот СМИ со стороны своего партнера Александра Соболева.
- Нападающий объявил бойкот прессе на прошлой неделе.
- Это случилось после новостей об отстранении Соболева от команды за пропуск общего мероприятия.
- Джикия сейчас травмирован.
– Георгий, на нас обиделся Александр Соболев. Он реально затаил на нас обиду? Может, вы пообщаетесь с ним, чтобы он оттаял, вы все‑таки близкие друзья.
– А почему он с вами так поступил?
– Потому что он прочитал новости про себя, и они ему не понравились. Но не все же в этом виноваты.
– Не все. Но вы вот соберитесь и переговорите…
– Он с нами не разговаривает.
– Вот вы все, журналисты, соберитесь, сядьте и примите решение, что вы будете спокойно, уважительно и без лишних провокаций относиться к футболистам и задавать им вопросы. Когда вы примете такое единогласное решение и будете относиться ко всем футболистам с уважением и не будете задевать и подкалывать их, тогда они будут останавливаться и отвечать на ваши вопросы.