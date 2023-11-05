Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Джикия считает, что журналисты сами виноваты в бойкоте Соболева

    Джикия считает, что журналисты сами виноваты в бойкоте Соболева

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал бойкот СМИ со стороны своего партнера Александра Соболева.

    • Нападающий объявил бойкот прессе на прошлой неделе.
    • Это случилось после новостей об отстранении Соболева от команды за пропуск общего мероприятия.
    • Джикия сейчас травмирован.

    – Георгий, на нас обиделся Александр Соболев. Он реально затаил на нас обиду? Может, вы пообщаетесь с ним, чтобы он оттаял, вы все‑таки близкие друзья.

    – А почему он с вами так поступил?

    – Потому что он прочитал новости про себя, и они ему не понравились. Но не все же в этом виноваты.

    – Не все. Но вы вот соберитесь и переговорите…

    – Он с нами не разговаривает.

    – Вот вы все, журналисты, соберитесь, сядьте и примите решение, что вы будете спокойно, уважительно и без лишних провокаций относиться к футболистам и задавать им вопросы. Когда вы примете такое единогласное решение и будете относиться ко всем футболистам с уважением и не будете задевать и подкалывать их, тогда они будут останавливаться и отвечать на ваши вопросы.

    Новости по теме
    Пресс-служба Фонбет Кубка России высмеяла Соболева 16
    Девять футболистов «Спартака» вызваны в национальные сборные 5
    Чернов определил тройку лучших форвардов РПЛ 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2023 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +644

      saf05 6 ноября, 09:05

      Правильно сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 6 ноября, 08:14

      Джикия считает, что журналисты виноваты в том, что дельфин брюхом вверх всплыл.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 6 ноября, 00:09

      Дааааа, вот вам и ответ писарчуки, и правильно, вы порой плетете и задаете такие вопросы, что вас нужно посылать на Соловки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner 5 ноября, 22:53

      Дельфин Соболев никого не может бойкотировать потому, как игрок он НИКУДЫШНИЙ...(((

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+