Гурцкая заявил, что Абаскаль – не тренер

Тимур, шляпу надень, на *** пошел !!! ДОСТАЛИ - ОСТАВЬТЕ СПАРТАК В ПОКОЕ !!!
Футбольный агент Тимур Гурцкая не считает Гильермо Абаскаля из «Спартака» тренером.
«Если бы Абаскаль шeл на первом месте, вопросов бы не было. А так они есть, потому что нет результата, много пропускают, игры нет. Каждый раз находятся отговорки – судья, рикошет, поле в Воронеже. А тренера в команде нет. Человек из 90 минут 20 проводит в планшете», – заметил Гурцкая.
- Абаскаль в команде 2-й сезон.
- Контракт до 2025 года.
- «Спартак» идет в РПЛ на 6-м месте.