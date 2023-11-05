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    Гурцкая заявил, что Абаскаль – не тренер

    Футбольный агент Тимур Гурцкая не считает Гильермо Абаскаля из «Спартака» тренером.

    «Если бы Абаскаль шeл на первом месте, вопросов бы не было. А так они есть, потому что нет результата, много пропускают, игры нет. Каждый раз находятся отговорки – судья, рикошет, поле в Воронеже. А тренера в команде нет. Человек из 90 минут 20 проводит в планшете», – заметил Гурцкая.

    • Абаскаль в команде 2-й сезон.
    • Контракт до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ на 6-м месте.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 18:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 5 ноября, 21:46

      Тимур, шляпу надень, на *** пошел !!! ДОСТАЛИ - ОСТАВЬТЕ СПАРТАК В ПОКОЕ !!!

      0
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      Рейтинг: +2470

      Fialet 5 ноября, 19:16

      "Если бы Абаскаль шeл на первом месте, вопросов бы не было" - то есть у всех команд, кроме Краснодара "не тренеры". Гурская идиотка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 5 ноября, 19:09

      Кто это?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1606

      k611 5 ноября, 19:04

      Сам то кто будешь мил человек?

      1
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      Рейтинг: -75

      Скай 5 ноября, 19:02

      А кто такая гурцкая. И нах кому то его мнение.

      2
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      Рейтинг: +2470

      Fialet > Скай 5 ноября, 19:14

      Её мнение.

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