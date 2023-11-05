Гурцкая заявил, что Абаскаль – не тренер

Футбольный агент Тимур Гурцкая не считает Гильермо Абаскаля из «Спартака» тренером.

«Если бы Абаскаль шeл на первом месте, вопросов бы не было. А так они есть, потому что нет результата, много пропускают, игры нет. Каждый раз находятся отговорки – судья, рикошет, поле в Воронеже. А тренера в команде нет. Человек из 90 минут 20 проводит в планшете», – заметил Гурцкая.