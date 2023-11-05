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    Хави ответил, заслуженно ли Месси выиграл «Золотой мяч»

    Главный тренер «Барселоны» Хави оценил присуждение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

    «Награда Лео вполне заслуженна. Лучший игрок чемпионата мира-2022. Лучший в истории», – считает Хави.

    • Месси и Хави вместе играли за «Барселону».
    • Лео помог сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022.
    • У Месси контракт с «Интером Майами» до 2025 года.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    05.11.2023 18:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      ididhddn 5 ноября, 18:49

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