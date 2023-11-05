Хави ответил, заслуженно ли Месси выиграл «Золотой мяч»

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Футбол Франция 19:00
Монако - Брест
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кф 2,40
Главный тренер «Барселоны» Хави оценил присуждение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».
«Награда Лео вполне заслуженна. Лучший игрок чемпионата мира-2022. Лучший в истории», – считает Хави.
- Месси и Хави вместе играли за «Барселону».
- Лео помог сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022.
- У Месси контракт с «Интером Майами» до 2025 года.