Анчелотти назвал двух игроков «Реала», которые забьют в сезоне больше Беллингема

Хитрый Анчелотти, специально публично говорит, что бы они между собой соревновались,кто больше забьёт))
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти убежден, что полузащитник Джуд Беллингем не станет лучшим бомбардиром команды в сезоне.
«Винисиус и Родриго забьют в сезоне больше Беллингема. У меня нет сомнений!» – сказал итальянец.
- У Джуда в сезоне 13 матчей, 13 голов, 3 ассиста.
- Он куплен летом у «Боруссии» Д.
- Беллингем стоит 150 миллионов евро.
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