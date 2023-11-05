Анчелотти назвал двух игроков «Реала», которые забьют в сезоне больше Беллингема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти убежден, что полузащитник Джуд Беллингем не станет лучшим бомбардиром команды в сезоне.

«Винисиус и Родриго забьют в сезоне больше Беллингема. У меня нет сомнений!» – сказал итальянец.

У Джуда в сезоне 13 матчей, 13 голов, 3 ассиста.

Он куплен летом у «Боруссии» Д.

Беллингем стоит 150 миллионов евро.

Новый тур в Лиге чемпионов: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽!