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    • Анчелотти назвал двух игроков «Реала», которые забьют в сезоне больше Беллингема

    Анчелотти назвал двух игроков «Реала», которые забьют в сезоне больше Беллингема

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти убежден, что полузащитник Джуд Беллингем не станет лучшим бомбардиром команды в сезоне.

    «Винисиус и Родриго забьют в сезоне больше Беллингема. У меня нет сомнений!» – сказал итальянец.

    • У Джуда в сезоне 13 матчей, 13 голов, 3 ассиста.
    • Он куплен летом у «Боруссии» Д.
    • Беллингем стоит 150 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Okko

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    05.11.2023 18:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      Исмо 6 ноября, 09:24

      Хитрый Анчелотти, специально публично говорит, что бы они между собой соревновались,кто больше забьёт))

      0
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      Рейтинг: +10

      ididhddn 5 ноября, 18:49

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      Высокие Кф!!
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      Рейтинг: +3665

      Axe111 > ididhddn 5 ноября, 19:08

      Я тебе таких ставок миллион могу дать,клоун

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