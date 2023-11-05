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    • «Его цена – миллион, таких в Америке миллиард»: Гурцкая – об уровне игрока «Спартака»

    «Его цена – миллион, таких в Америке миллиард»: Гурцкая – об уровне игрока «Спартака»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая усомнился в уровне полузащитника «Спартака» Хесуса Медины.

    «Не понимаю позицию Хесуса Медины. Его цена миллион, в Латинской Америке миллиард таких игроков. Его более-менее хорошее качество – стандарты, но он подаeт хуже, чем Эдуард Сперцян», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • 26-летний парагваец куплен летом у ЦСКА за 6 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Медины 10 матчей, 2 гола.
    • До РПЛ Хесус выступал в МЛС.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 17:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 5 ноября, 19:13

      Срамтак - сборище второсортного неликвида,мусор второго сорта.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 5 ноября, 19:10

      Вот же чудак на букву М эта Гурцкая!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ididhddn 5 ноября, 18:50

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


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      Рейтинг: +764

      Baggio1986 > ididhddn 5 ноября, 20:26

      1:0 после первого тайма 100%, .удило

      0
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 18:32

      В Спартаке сборище непонятное ,что тренеры что и футболисты ,и уголовник есть

      3
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 18:36

      Забугорный уголовничек в Спартаке!!!...)))

      3
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