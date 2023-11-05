«Его цена – миллион, таких в Америке миллиард»: Гурцкая – об уровне игрока «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая усомнился в уровне полузащитника «Спартака» Хесуса Медины.

«Не понимаю позицию Хесуса Медины. Его цена миллион, в Латинской Америке миллиард таких игроков. Его более-менее хорошее качество – стандарты, но он подаeт хуже, чем Эдуард Сперцян», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.