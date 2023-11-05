Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Личка выступил с обращением к Захаряну

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поддержал полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

    • Они были вместе в «Динамо» несколько недель.
    • «Сосьедад» купил Арсена в августе за 13 миллионов евро.
    • С тех пор у Захаряна 0 результативных действий.

    – Что пожелаете Захаряну?

    – Всегда буду повторять: держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая – не надо уходить влево-вправо, следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель – остаться в Испании и заиграть в Европе.

    – Верите, что у Арсена большое будущее в европейском футболе?

    – Да, конечно. У него все получится.

    Новости по теме
    Сесар Навас дал прогноз по развитию карьеры Захаряна в Испании
    Агент Селюк: «Захарян неправильно выбрал команду и может повторить судьбу Миранчука» 2
    Ловчев: «Разговор о европейской мечте российских футболистов – просто миф, пустой звук» 14
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2023 14:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 16:48

      Верим и мы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 5 ноября, 16:08

      Личка не стоит тебе так уверенно говорить, что он когда-нибудь заиграет в Европе у него мало шансов ну если где-нибудь на Кипре или Греции

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+