Личка выступил с обращением к Захаряну

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поддержал полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.
- Они были вместе в «Динамо» несколько недель.
- «Сосьедад» купил Арсена в августе за 13 миллионов евро.
- С тех пор у Захаряна 0 результативных действий.
– Что пожелаете Захаряну?
– Всегда буду повторять: держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая – не надо уходить влево-вправо, следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель – остаться в Испании и заиграть в Европе.
– Верите, что у Арсена большое будущее в европейском футболе?
– Да, конечно. У него все получится.
Источник: «РБ Спорт»