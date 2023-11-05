Личка выступил с обращением к Захаряну

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поддержал полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Они были вместе в «Динамо» несколько недель.

«Сосьедад» купил Арсена в августе за 13 миллионов евро.

С тех пор у Захаряна 0 результативных действий.

– Что пожелаете Захаряну?

– Всегда буду повторять: держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая – не надо уходить влево-вправо, следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель – остаться в Испании и заиграть в Европе.

– Верите, что у Арсена большое будущее в европейском футболе?

– Да, конечно. У него все получится.