Рианчо: «Захарян в «Сосьедаде» заново учится играть»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об адаптации полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Конечно, пока слишком рано делать какие-то выводы об игре Захаряна в Испании. Прошло слишком мало времени, он еще не успел адаптироваться. Но это нормально. Можно сказать, в Испании он заново учится играть, потому что здесь совершенно другой футбол, другие скорости, требования. Сезон длинный, времени показать себя много. Он проведет полноценные сборы с командой, и тогда уже можно будет о чем-то говорить», – сказал Рианчо.