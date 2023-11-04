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    Рианчо: «Захарян в «Сосьедаде» заново учится играть»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об адаптации полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

    «Конечно, пока слишком рано делать какие-то выводы об игре Захаряна в Испании. Прошло слишком мало времени, он еще не успел адаптироваться. Но это нормально. Можно сказать, в Испании он заново учится играть, потому что здесь совершенно другой футбол, другие скорости, требования. Сезон длинный, времени показать себя много. Он проведет полноценные сборы с командой, и тогда уже можно будет о чем-то говорить», – сказал Рианчо.

    • У Арсена за команду 8 матчей.
    • Захарян куплен летом у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • Контракт до 2029 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.11.2023 22:42
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