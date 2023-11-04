Самедов планирует стать тренером

Бывший футболист сборной России Александр Самедов сообщил о планах стать тренером.

«Прошло два модуля, впереди – третий. Пока все нравится, во время обучения каждый раз узнаем что-то новое. Конечно, подобралась немного специфическая группа. В ней только те футболисты, кто провел определенное число матчей за сборную (не менее 20 – за национальную команду и 300 – на высшем уровне. – прим. «Бомбардира»). И я думаю, что с нами достаточно тяжело работать, поскольку у каждого есть свое мнение на любую тему. Но именно это и интересно. Причем и нам, и тем, кто преподает. Все занятия проходят очень живо.

Мои взгляды на разные вещи изменились, в том числе отношение к тренерской деятельности. Подумал, почему бы и нет? Решил попробовать. То есть задумываюсь об этой работе? Да, конечно. Иначе не стал бы получать лицензию», – сказал Самедов.