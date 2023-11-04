Самедов планирует стать тренером

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Футбол Германия 22:30
Гамбург - Магдебург
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кф 2,00
Бывший футболист сборной России Александр Самедов сообщил о планах стать тренером.
«Прошло два модуля, впереди – третий. Пока все нравится, во время обучения каждый раз узнаем что-то новое. Конечно, подобралась немного специфическая группа. В ней только те футболисты, кто провел определенное число матчей за сборную (не менее 20 – за национальную команду и 300 – на высшем уровне. – прим. «Бомбардира»). И я думаю, что с нами достаточно тяжело работать, поскольку у каждого есть свое мнение на любую тему. Но именно это и интересно. Причем и нам, и тем, кто преподает. Все занятия проходят очень живо.
Мои взгляды на разные вещи изменились, в том числе отношение к тренерской деятельности. Подумал, почему бы и нет? Решил попробовать. То есть задумываюсь об этой работе? Да, конечно. Иначе не стал бы получать лицензию», – сказал Самедов.
- Самедов сейчас занимает должность главного селекционера в «Факеле».
- У него 53 матча за сборную России, 7 голов.
- Самедов брал РПЛ со «Спартаком».