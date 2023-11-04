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    Самедов планирует стать тренером

    Бывший футболист сборной России Александр Самедов сообщил о планах стать тренером.

    «Прошло два модуля, впереди – третий. Пока все нравится, во время обучения каждый раз узнаем что-то новое. Конечно, подобралась немного специфическая группа. В ней только те футболисты, кто провел определенное число матчей за сборную (не менее 20 – за национальную команду и 300 – на высшем уровне. – прим. «Бомбардира»). И я думаю, что с нами достаточно тяжело работать, поскольку у каждого есть свое мнение на любую тему. Но именно это и интересно. Причем и нам, и тем, кто преподает. Все занятия проходят очень живо.

    Мои взгляды на разные вещи изменились, в том числе отношение к тренерской деятельности. Подумал, почему бы и нет? Решил попробовать. То есть задумываюсь об этой работе? Да, конечно. Иначе не стал бы получать лицензию», – сказал Самедов.

    • Самедов сейчас занимает должность главного селекционера в «Факеле».
    • У него 53 матча за сборную России, 7 голов.
    • Самедов брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: RT

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    04.11.2023 19:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Cesser1 4 ноября, 21:27

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


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      0
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      Рейтинг: +5148

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 21:22

      Самедов вроде как открыл школу нырков, которую с отличием закончил Соболев и многие хряки. Гыгыгы

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 4 ноября, 20:16

      Вот и есть тренер в спам) И Мостовой в помощь

      1
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