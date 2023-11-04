Тюкавин объяснил, почему в «Динамо» его называют «русским Холандом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как получил прозвище «русский Холанд».

«Бителло назвал меня назвал русским Холандом? Перед матчем с «Уралом» у нас была теория, тренерский штаб делал нарезку игр Холанда. Чтобы показать мне.

И мы всей командой смотрели нарезку, как Холанд открывается и забивает. Может, поэтому Бителло меня так назвал», – заявил Тюкавин.