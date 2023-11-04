Тюкавин объяснил, почему в «Динамо» его называют «русским Холандом»

Тюкалин совсем иоппнулся. Куэта он подсалупная, а не Холанд.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как получил прозвище «русский Холанд».
«Бителло назвал меня назвал русским Холандом? Перед матчем с «Уралом» у нас была теория, тренерский штаб делал нарезку игр Холанда. Чтобы показать мне.
И мы всей командой смотрели нарезку, как Холанд открывается и забивает. Может, поэтому Бителло меня так назвал», – заявил Тюкавин.
- 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.