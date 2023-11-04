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    • Тюкавин объяснил, почему в «Динамо» его называют «русским Холандом»

    Тюкавин объяснил, почему в «Динамо» его называют «русским Холандом»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как получил прозвище «русский Холанд».

    «Бителло назвал меня назвал русским Холандом? Перед матчем с «Уралом» у нас была теория, тренерский штаб делал нарезку игр Холанда. Чтобы показать мне.

    И мы всей командой смотрели нарезку, как Холанд открывается и забивает. Может, поэтому Бителло меня так назвал», – заявил Тюкавин.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.

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    Источник: ТАСС

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    04.11.2023 13:26
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 4 ноября, 18:23

      Тюкалин совсем иоппнулся. Куэта он подсалупная, а не Холанд.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2746

      моэм 4 ноября, 17:25

      А главное результаты "почти" одинаковые ....по прошлому сезону 52 гола против 10 Тюкавина , а в этом году 13 против 3 ....у Тюкавина похоже совсем нет мозгов , раз выставляет себя таким идиотом .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 4 ноября, 14:18

      Вернее будет: пол-Холанда. )

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