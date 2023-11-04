«Золотой мяч»-2023: распределение голосов в первой десятке

France Football обнародовал результаты голосования за обладателя «Золотого мяча» в 2023 году.
Лионель Месси выиграл награду со 105-очковым отрывом.
- Лионель Месси («Интер Майами») – 462
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 357
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 270
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 100
- Родри («Манчестер Сити») – 57
- Винисиус Жуниор («Реал») – 49
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 28
- Виктор Осимхен («Наполи») – 24
- Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 20
- Лука Модрич («Реал») – 19
Источник: твиттер «Золотого мяча»