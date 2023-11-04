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«Золотой мяч»-2023: распределение голосов в первой десятке

4 ноября 2023, 11:11
2

France Football обнародовал результаты голосования за обладателя «Золотого мяча» в 2023 году.

Лионель Месси выиграл награду со 105-очковым отрывом.

  1. Лионель Месси («Интер Майами») – 462
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 357
  3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 270
  4. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 100
  5. Родри («Манчестер Сити») – 57
  6. Винисиус Жуниор («Реал») – 49
  7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 28
  8. Виктор Осимхен («Наполи») – 24
  9. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 20
  10. Лука Модрич («Реал») – 19

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Источник: твиттер «Золотого мяча»
Рейтинг Месси Лионель Модрич Лука Де Брюйне Кевин Силва Бернарду Родри Мбаппе Килиан Винисиус Холанд Эрлинг Осимхен Виктор Альварес Хулиан
Комментарии (2)
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Октавиус
1699085776
Интересно, почему так поздно опубликовали. Обычно это делали в ночь после церемонии, а здесь почти пять суток прошло - подозрительно)
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Romeo 123
1699105149
Блевотное голосование , да и победитель блевотный
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