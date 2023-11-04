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    «Золотой мяч»-2023: распределение голосов в первой десятке

    France Football обнародовал результаты голосования за обладателя «Золотого мяча» в 2023 году.

    Лионель Месси выиграл награду со 105-очковым отрывом.

    1. Лионель Месси («Интер Майами») – 462
    2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 357
    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 270
    4. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 100
    5. Родри («Манчестер Сити») – 57
    6. Винисиус Жуниор («Реал») – 49
    7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 28
    8. Виктор Осимхен («Наполи») – 24
    9. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 20
    10. Лука Модрич («Реал») – 19

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    Источник: твиттер «Золотого мяча»

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    04.11.2023 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +607

      Romeo 123 4 ноября, 16:39

      Блевотное голосование , да и победитель блевотный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      Октавиус 4 ноября, 11:16

      Интересно, почему так поздно опубликовали. Обычно это делали в ночь после церемонии, а здесь почти пять суток прошло - подозрительно)

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