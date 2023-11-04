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    «Милан» ответил на судебные угрозы «Ньюкасла» из-за Тонали

    «Милан» отреагировал на ситуацию с дисквалификацией Сандро Тонали за нелегальную игру на ставках.

    Ранее «Ньюкасл» пригрозил итальянскому клубу судом из-за 10-месячного отстранения футболиста, купленного за 70 млн евро.

    В клубе АПЛ считают, что «Милан» знал о проблеме полузащитника.

    «Впервые мы узнали о пристрастии Тонали к азартным играм из СМИ, и мы знаем только то, о чем прочитали. Больше ничего мы не знаем», – ответили миланцы.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    04.11.2023 09:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +274

      ALEXMAN888 6 ноября, 08:47

      Да пусть играет на ставках. Он что не человек. В футбик играют 11. Вот если 11...и на свои матчи, тогда да.

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      Рейтинг: +2161

      DMитрий 4 ноября, 10:26

      Поначалу пожалел о продаже Сандро в Англию, но как показывает время и практика, когда не знаешь всю подноготную - выдержи паузу, а потом оценивай.

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