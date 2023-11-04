«Милан» ответил на судебные угрозы «Ньюкасла» из-за Тонали

Да пусть играет на ставках. Он что не человек. В футбик играют 11. Вот если 11...и на свои матчи, тогда да.
«Милан» отреагировал на ситуацию с дисквалификацией Сандро Тонали за нелегальную игру на ставках.
Ранее «Ньюкасл» пригрозил итальянскому клубу судом из-за 10-месячного отстранения футболиста, купленного за 70 млн евро.
В клубе АПЛ считают, что «Милан» знал о проблеме полузащитника.
«Впервые мы узнали о пристрастии Тонали к азартным играм из СМИ, и мы знаем только то, о чем прочитали. Больше ничего мы не знаем», – ответили миланцы.