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    «Ахмат» – «Факел»: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 4 ноября

    В субботу, 4 ноября, «Ахмат» на своем поле сыграет с «Факелом». Игра состоится в рамках 14 тура чемпионата России по футболу и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Ахмат»

    Грозненцы идут на 13 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Подопечные Ромащенко в 13 матчах чемпионата страны выиграли три встречи, трижды сыграли вничью и потерпели семь поражений. «Ахмат» забил 13 голов, пропустила команда 17 мячей.

    «Факел»

    Воронежцы с 15 очками идут на 12 месте в турнирной таблице. Подопечные Ташуева в 13 играх чемпионата страны выиграли четыре матча, в трех встречах сыграли вничью и потерпели шесть поражений. «Факел» забил 11 голов, а пропустила команда 15 мячей.

    Факты о личных встречах

    В 19 очных встречах обе команды практически соблюдают паритет. В пяти играх выигрывал «Ахмат», а вот «Факел» побеждал шесть раз. Остальные игры закончились ничьей.

    Прогноз на матч «Ахмат» – «Факел»

    Воронежцы постепенно приходят в тонус, к тому же, для наставника «Факела» эта игра носит принципиальный характер – Ташуев был уволен из «Ахмата» по ходу нынешнего сезона. Грозненцам нужно набирать очки, а игра с одним из аутсайдеров национального первенства – лучший для этого момент. Предположим, что «Ахмат» и выиграет эту встречу. Наш прогноз – победа «Ахмата» (1.92).

    Источник: Бомбардир

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    03.11.2023 14:27
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