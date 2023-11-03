В субботу, 4 ноября, «Ахмат» на своем поле сыграет с «Факелом». Игра состоится в рамках 14 тура чемпионата России по футболу и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Ахмат»

Грозненцы идут на 13 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Подопечные Ромащенко в 13 матчах чемпионата страны выиграли три встречи, трижды сыграли вничью и потерпели семь поражений. «Ахмат» забил 13 голов, пропустила команда 17 мячей.

Воронежцы с 15 очками идут на 12 месте в турнирной таблице. Подопечные Ташуева в 13 играх чемпионата страны выиграли четыре матча, в трех встречах сыграли вничью и потерпели шесть поражений. «Факел» забил 11 голов, а пропустила команда 15 мячей.

Факты о личных встречах

В 19 очных встречах обе команды практически соблюдают паритет. В пяти играх выигрывал «Ахмат», а вот «Факел» побеждал шесть раз. Остальные игры закончились ничьей.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Факел»

Воронежцы постепенно приходят в тонус, к тому же, для наставника «Факела» эта игра носит принципиальный характер – Ташуев был уволен из «Ахмата» по ходу нынешнего сезона. Грозненцам нужно набирать очки, а игра с одним из аутсайдеров национального первенства – лучший для этого момент. Предположим, что «Ахмат» и выиграет эту встречу. Наш прогноз – победа «Ахмата» (1.92).