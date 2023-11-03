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    Рассказов верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне

    Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне.

    «Конечно, способен [выиграть чемпионат в этом сезоне]. Красно-белые отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации. А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их ещe много», – сказал Рассказов.

    • «Спартак» отстает от 1-го места на 8 очков.
    • В августе команда лидировала.
    • У 25-летнего Рассказова 86 матчей за «Спартак», 3 гола, 3 ассиста.

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    Источник: Metaratings

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    03.11.2023 12:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4316

      raritet 3 ноября, 15:30

      Кстати, Рассказов , недалек в истине. Игроки по отдельности вроде неплохие. Нужно только все это собрать вместе. А это уже чисто тренерская функция.

      0
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 3 ноября, 15:09

      Возвращайся вместо Денисова, только без привозов))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6275

      Эном айс 3 ноября, 12:45

      Давай ,рассказывай..

      2
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 3 ноября, 12:43

      Спасибо Коля, Но если будет и дальше Абасраль, то трудно предсказать где в итоге окажется Спартак. Но сейчас набегут педикулезные и откорректируют место Спартака в турнирной табличке.

      1
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