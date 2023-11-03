Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне.
«Конечно, способен [выиграть чемпионат в этом сезоне]. Красно-белые отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации. А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их ещe много», – сказал Рассказов.
- «Спартак» отстает от 1-го места на 8 очков.
- В августе команда лидировала.
- У 25-летнего Рассказова 86 матчей за «Спартак», 3 гола, 3 ассиста.
Источник: Metaratings