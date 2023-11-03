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    • Камоцци назвал лучшего российского футболиста: «В ближайшее время он перейдет в большой европейский клуб»

    Камоцци назвал лучшего российского футболиста: «В ближайшее время он перейдет в большой европейский клуб»

    Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, сделал предположение о будущем переходе 27-летнего полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Головин – лучший российский футболист, это факт. Думаю, он в ближайшее время перейдет в большой европейский клуб. Многим молодым российским футболистам стоит брать пример с Головина», – сказал Камоцци.

    • Головин играет за «Монако» с 2018 года.
    • В нынешнем сезоне он провел за команду 9 матчей в Лиге 1, забил 4 мяча и отдал 1 результативный пас.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.11.2023 11:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 14:26

      Не надо этого делать,Монако это тот клуб в котором Головин раскрылся, как бы не получилось так. что засядет на скамейку и будет её шлифовать,

      0
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      Рейтинг: +2026

      Таврида 3 ноября, 12:48

      Головин тянет Монако, но на пределе, переход на уровень выше - это более чем серьезный вызов, как бы судьбу Мудрика не повторил...

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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 3 ноября, 12:48

      И в чем молодые футболисты должны брать пример у Головина? Какой владелец, такие и советники.

      0
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      Рейтинг: +1483

      Дубина 3 ноября, 12:28

      Я думал Дзюба или лягенда43

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