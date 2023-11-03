Камоцци назвал лучшего российского футболиста: «В ближайшее время он перейдет в большой европейский клуб»

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, сделал предположение о будущем переходе 27-летнего полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Головин – лучший российский футболист, это факт. Думаю, он в ближайшее время перейдет в большой европейский клуб. Многим молодым российским футболистам стоит брать пример с Головина», – сказал Камоцци.
- Головин играет за «Монако» с 2018 года.
- В нынешнем сезоне он провел за команду 9 матчей в Лиге 1, забил 4 мяча и отдал 1 результативный пас.
Источник: «РБ Спорт»