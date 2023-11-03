Слуцкий ответил, забьет ли Дзюба «Спартаку»

К сожалению, шансы забить Спартаку весьма высоки у каждого нападающего, выходящего играть против него. Поэтому, Слуцкий скорее окажется прав. А Спартаку, чтобы выиграть надо забивать, я думаю больше двух мячей.
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал прогноз на результативность Артема Дзюбы в предстоящем матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак».
– Забьет ли Дзюба «Спартаку»?
– Шансы достаточно высокие. Я говорю, что забьет.
- Игра состоится 5 ноября на «РЖД Арене».
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- Он лучший бомбардир в истории РПЛ.