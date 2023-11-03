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    Слуцкий ответил, забьет ли Дзюба «Спартаку»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал прогноз на результативность Артема Дзюбы в предстоящем матче 14-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак».

    – Забьет ли Дзюба «Спартаку»?

    – Шансы достаточно высокие. Я говорю, что забьет.

    • Игра состоится 5 ноября на «РЖД Арене».
    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2023 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 3 ноября, 12:01

      К сожалению, шансы забить Спартаку весьма высоки у каждого нападающего, выходящего играть против него. Поэтому, Слуцкий скорее окажется прав. А Спартаку, чтобы выиграть надо забивать, я думаю больше двух мячей.

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