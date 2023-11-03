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    • Игрок «Оренбурга» рассказал об интересе от «Манчестер Сити»

    Игрок «Оренбурга» рассказал об интересе от «Манчестер Сити»

    Турецкий полузащитник Эмирджан Гюрлюк рассказал, почему предпочел перейти в «Оренбург» вместо «Манчестер Сити» этим летом.

    «Перед моим переходом в «Оренбург» реально был интерес от «Манчестер Сити». Но я выбрал «Оренбург», потому что здесь у меня больше шансов играть», – сказал Гюрлюк.

    • 20-летний хавбек перешел в клуб РПЛ летом из «Алтынорды».
    • Гюрлюк на данный момент принял участие в 13 матчах «Оренбурга» во всех турнирах и забил один гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2023 10:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 13:36

      Козе понятно, тут сам ОРЕНБУРГ , Сити и рядом не стоит.

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      Рейтинг: +156

      Fandorine 3 ноября, 12:14

      )))))))))))))))))))))))))

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