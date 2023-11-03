Игрок «Оренбурга» рассказал об интересе от «Манчестер Сити»

Козе понятно, тут сам ОРЕНБУРГ , Сити и рядом не стоит.
Турецкий полузащитник Эмирджан Гюрлюк рассказал, почему предпочел перейти в «Оренбург» вместо «Манчестер Сити» этим летом.
«Перед моим переходом в «Оренбург» реально был интерес от «Манчестер Сити». Но я выбрал «Оренбург», потому что здесь у меня больше шансов играть», – сказал Гюрлюк.
- 20-летний хавбек перешел в клуб РПЛ летом из «Алтынорды».
- Гюрлюк на данный момент принял участие в 13 матчах «Оренбурга» во всех турнирах и забил один гол.