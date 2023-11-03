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    Защитник «Спартака» Бабич ответил, знает ли он Романцева

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос о том, знает ли он, кто такой Олег Романцев.

    «Нет, простите. Не знаю, кто это», – сказал Бабич.

    • Под руководством Романцева «Спартак» девять раз выигрывал чемпионат России и три раза Кубок страны.
    • Бабич перешел в московскую команду в августе 2023 года из «Альмерии».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    03.11.2023 09:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 3 ноября, 11:30

      Иногда смотрю на вопросы некоторых журналистов, некогда солидных изданий и прихожу к выводу, что в редакциях надо штатного психиатра держать. Вот что за идиотский вопрос для бабича?

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      Рейтинг: +11

      1jdrr 3 ноября, 10:48

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