Защитник «Спартака» Бабич ответил, знает ли он Романцева

Иногда смотрю на вопросы некоторых журналистов, некогда солидных изданий и прихожу к выводу, что в редакциях надо штатного психиатра держать. Вот что за идиотский вопрос для бабича?
Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос о том, знает ли он, кто такой Олег Романцев.
«Нет, простите. Не знаю, кто это», – сказал Бабич.
- Под руководством Романцева «Спартак» девять раз выигрывал чемпионат России и три раза Кубок страны.
- Бабич перешел в московскую команду в августе 2023 года из «Альмерии».