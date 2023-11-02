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    «Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами

    «Манчестер Юнайтед» хочет подписать еще одного нападающего в январе.

    В клубе АПЛ надеются, что это позволит уменьшить давление на летнего новичка Расмуса Хойлунда. Датчанина купили за 75 миллионов евро, но пока он ни разу не забил в АПЛ.

    «МЮ» рассматривает кандидатуры трех форвардов:

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    Источник: Daily Mail

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    02.11.2023 23:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2746

      моэм 3 ноября, 08:21

      В МЮ те ещё дубы ....выбирая в прошлом году между Хойлундом (9 голов) и Осимхеном из чемпионского Наполи (31 гол) , выбрали пацана из Аталанты.....кроме того Осимхен стал чемпионом франции с Лиллем , а перейдя в Наполи взял Скудетто , что значит парень с духом победителя , чего сейчас сильно не хватает МЮ .

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      Рейтинг: +10

      [email protected] 3 ноября, 02:00

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


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      Кф 1,85

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      Рейтинг: +12707

      DeStar 3 ноября, 01:33

      сразу нужно было осимхена брать тогда уж)) а то понабрали шлапа, всяких антони на сотку донных и хойлундов.. кто там за трансферы отвечает - полный кретин в мю ,он же наверное на 2 ставки работает ,еще и в челси устроился недавно

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      Рейтинг: +4451

      mutabor0992 3 ноября, 00:17

      Из двух!Осимхена не подпишут.

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