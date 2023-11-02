«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами

В МЮ те ещё дубы ....выбирая в прошлом году между Хойлундом (9 голов) и Осимхеном из чемпионского Наполи (31 гол) , выбрали пацана из Аталанты.....кроме того Осимхен стал чемпионом франции с Лиллем , а перейдя в Наполи взял Скудетто , что значит парень с духом победителя , чего сейчас сильно не хватает МЮ .
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать еще одного нападающего в январе.
В клубе АПЛ надеются, что это позволит уменьшить давление на летнего новичка Расмуса Хойлунда. Датчанина купили за 75 миллионов евро, но пока он ни разу не забил в АПЛ.
«МЮ» рассматривает кандидатуры трех форвардов:
- Айван Тони («Брентфорд»)
- Мехди Тареми («Порту»)
- Виктор Осимхен («Наполи»)