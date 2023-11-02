«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать еще одного нападающего в январе.

В клубе АПЛ надеются, что это позволит уменьшить давление на летнего новичка Расмуса Хойлунда. Датчанина купили за 75 миллионов евро, но пока он ни разу не забил в АПЛ.

«МЮ» рассматривает кандидатуры трех форвардов: