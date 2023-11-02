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  • «Он насквозь пропитан «Спартаком»: Боярский против перехода Джикии в «Зенит»

«Он насквозь пропитан «Спартаком»: Боярский против перехода Джикии в «Зенит»

2 ноября 2023, 13:23
4

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил, нужен ли петербургскому клубу защитник «Спартака» Георгий Джикия.

– Георгий Джикия до сих пор не продлил контракт со «Спартаком». Вы бы хотели видеть его в «Зените»?

– Нет. Он насквозь пропитан «Спартаком», поэтому вряд ли бы прижился в «Зените».

Игрок замечательный, но пускай они найдут возможность адаптировать его в команде.

  • Джикия не играет в РПЛ со 2 сентября.
  • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
  • Футболист в «Спартаке» с января 2017 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джикия Георгий
Комментарии (4)
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acor94
1698923595
Самое место с Кутеповым в фнл 2. Ну или пускай к нам в Ленинградец приходит.
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neim
1698924545
Фернандес тоже был насвозь пропитан конским навозом, однако отмылся и перешёл в Зенит и не кашляет. Так что пути господни неисповедимы, куда там кривая денежной логистики выведет ))).
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anatolich72
1698928261
Каналья," Джикия бразилец" придётся брать.
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alp
1698930912
читаю "Боярский против пешехода Джикии"
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