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    • «Он насквозь пропитан «Спартаком»: Боярский против перехода Джикии в «Зенит»

    «Он насквозь пропитан «Спартаком»: Боярский против перехода Джикии в «Зенит»

    Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил, нужен ли петербургскому клубу защитник «Спартака» Георгий Джикия.

    – Георгий Джикия до сих пор не продлил контракт со «Спартаком». Вы бы хотели видеть его в «Зените»?

    – Нет. Он насквозь пропитан «Спартаком», поэтому вряд ли бы прижился в «Зените».

    Игрок замечательный, но пускай они найдут возможность адаптировать его в команде.

    • Джикия не играет в РПЛ со 2 сентября.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Футболист в «Спартаке» с января 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2023 13:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 2 ноября, 19:15

      Главное не питерской помойкой пропитан, это большой плюс, Рукаку и сейчас воняет помоями

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6709

      fakeid 2 ноября, 17:44

      бесплатно - пусть переходит. тем более, что зенит им когда-то интересовался, но он выбрал тарасятник. и, как показала практика, в принципе, не зря. чемпионство брал, кубок брал, капитаном стал, в сборной играл. чего ещё надо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11926

      alp 2 ноября, 16:15

      читаю "Боярский против пешехода Джикии"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 2 ноября, 16:03

      Зениту эта дырища даром не сдалась! Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4368

      anatolich72 2 ноября, 15:31

      Каналья," Джикия бразилец" придётся брать.

      0
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      Рейтинг: +25331

      bset 2 ноября, 15:03

      Болельщик "Тосно" забыл про переходы Дзюбы и Быстрова

      4
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      Рейтинг: +13508

      Вомбат > bset 2 ноября, 17:10

      Точно. Дзюба когда уходил из Спартака потому что клуб отказался продлевать контракт, был так пропитан Спартаком, что прямо морда у него была ромбическая. За это его в то время так любили красно-белые почти так же сильно, как любят сейчас. И Быстров переходил в Спартак по собственной воле (а не потому что Петржела сначала усадил его на лавку, а потом вовсе выставил на драфт отказов, и Спартак первым подсуетился с покупкой). Так что ли?

      0
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 2 ноября, 14:58

      После Спартака только в провинцию возьмут. В условный НН или Сочи. Запах спартаковский выветривать!...)))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5983

      neim 2 ноября, 14:29

      Фернандес тоже был насвозь пропитан конским навозом, однако отмылся и перешёл в Зенит и не кашляет.
      Так что пути господни неисповедимы, куда там кривая денежной логистики выведет ))).

      4
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      Рейтинг: +4067

      acor94 2 ноября, 14:13

      Самое место с Кутеповым в фнл 2. Ну или пускай к нам в Ленинградец приходит.

      1
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 2 ноября, 13:35

      Идиоты , откуда это ?
      Политика Зенита не позволяет даже мыслей таких , тем более уровень игры , которую Георгий показывает .
      Если конечно , как с Бакаевым что-то попытаться доказать , но на выходе что получилось ????
      Кто же задаст вопрос о покупках Бакаева и Ренана , лучше стрелки на других перевести.

      1
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      Рейтинг: +1951

      rac531 > Алексей З 2 ноября, 14:40

      Есть еще брательник - Солтмурад Бака́ев)
      Берете?

      0
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