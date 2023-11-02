«Он насквозь пропитан «Спартаком»: Боярский против перехода Джикии в «Зенит»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил, нужен ли петербургскому клубу защитник «Спартака» Георгий Джикия.

– Георгий Джикия до сих пор не продлил контракт со «Спартаком». Вы бы хотели видеть его в «Зените»?

– Нет. Он насквозь пропитан «Спартаком», поэтому вряд ли бы прижился в «Зените».

Игрок замечательный, но пускай они найдут возможность адаптировать его в команде.