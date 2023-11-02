В субботу, 4 ноября, «Ньюкасл» на своем поле сыграет с «Арсеналом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Англии по футболу и начнется в 20:30 по московскому времени.
«Ньюкасл»
Подопечные Эдди Хау идут не шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Команда в десяти матчах чемпионата Англии выиграла пять встреч, в двух поединках сыграла вничью и потерпела три поражения. «Ньюкасл» отличился 26 голами, но при этом пропустил 11 мячей. Команда на девять очков отстает от лидирующего «Тоттенхэма».
Команда в последних пяти матчах выиграла две встречи, в двух поединках сыграла вничью и потерпела одно поражение.
«Арсенал»
Подопечные Микеля Артеты идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Команда на два балла отстает от лидирующего «Тоттенхэма». Лондонцы в десяти матчах чемпионата страны выиграла семь встреч, а в трех поединках сыграла вничью. «Арсенал» забил 23 гола, но при этом пропустил 8 мячей.
В последних пяти матчах «Арсенал» выиграл три встречи, в одном матче сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Факты о личных встречах
История противостояния команд насчитывает 191 матч, «Ньюкасл» выиграл 68 встреч, а «Арсенал» побеждал 84 раза.
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Арсенал»
У обеих команд, в целом, равные шансы на успех. Однако сделаем выбор в пользу «Арсенала». Наш прогноз – победа «Арсенала» (2.46).